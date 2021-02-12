Bộ Y tế: Tình hình dịch bệnh tại Hà Nội và TP.HCM đang được kiểm soát tốt

Xã hội 12/02/2021 20:45

Bộ Y tế nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương đang được kiểm soát tốt. Cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện truy vết F1, F2 theo đúng quy định.

Trong bản tin phát đi chiều mùng 1 Tết hôm nay, Bộ Y tế cho biết, các địa phương đang tiếp tục quyết liệt và tích cực truy vết, cách ly, xét nghiệm các F1, F2 cùng các đối tượng nguy cơ cao.

Tại TP.HCM hiện có 34 ca mắc. Thành phố đông dân nhất cả nước này tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan các công nhân bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Trong thời gian tới, TP.HCM tiếp tục chỉ đạo việc xét nghiệm mở rộng các khu vực và đối tượng nguy cơ để phát hiện các trường hợp trong cộng đồng (nếu có). Đánh giá về tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, Bộ Y tế cho biết, "Tình hình dịch tại TP.HCM hiện cơ bản được kiểm soát với các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt của TP". 

Tại Hà Nội, TP đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp truy vết, khoang vùng, cách ly các trường hợp nghi ngờ và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Theo Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh cơ bản đến nay đang được kiểm soát. Tại sân bay Nội Bài, Hà Nội đang chỉ đạo xét nghiệm hơn 12.000 mẫu là người làm việc tại đây; trong đó, có trên 10.700 mẫu đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính; Các mẫu còn lại đang tiếp tục được xét nghiệm. 

Tại tỉnh Hải Dương, đã có 383 trường hợp. Huyện Cẩm Giàng, TP. Chí Linh vẫn tiếp tục phong toả để kiểm soát tình hình dịch bệnh tại địa phương. Nhìn chung tình hình dịch tại Hải Dương đã được kiểm soát, theo đó, huyện Cẩm Giàng và TP Chí Linh có khả năng có thêm các trường hợp mắc Covid-19 nhưng chỉ nằm trong khu vực phong tỏa. Hải Dương vẫn đang tiếp tục mở rộng xét nghiệm để phát hiện các trường hợp mắc bệnh.

Riêng tại Quảng Ninh, hiện nay đã ghi nhận 59 ca mắc bệnh. Địa phương này đã chủ động rà soát, xét nghiệm diện rộng với hơn 67.000 mẫu xét nghiệm, tập trung vào các đối tượng nguy cơ để phát hiệm sớm các trường hợp nhiễm SARS-CoV2. Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh cũng được nhận định là đã kiểm soát tốt COVID-19.

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Tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt - Ảnh minh họa: Internet

Thông tin thêm, hiện nay các cơ sở điều trị đang điều trị cho 535 bệnh nhân. Đợt dịch lần thứ 3 cho đến nay không có bệnh nhân tử vong. Thời gian tới, Bộ Y tế cùng các địa phương vẫn tiếp tục chủ động và tích cực thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 và các chỉ đạo của Chính phủ để khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 5K, đặc biệt là việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Trong đợt 6 của dịch COVID-19 tại Việt Nam từ 27/1 đến nay, tổng cộng đã có 13 tỉnh, thành phố có ca bệnh. Trong đó, Hải Dương có 383 ca, Quảng Ninh (59) , Gia Lai (27), Hà Nội (30), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP.HCM (34), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2). Trong số này có nhiều tỉnh nhiều ngày qua không có ca mắc mới như Điện Biên, Hải Phòng, Hưng Yên, Hoà Bình...

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