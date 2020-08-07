Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 25: Yêu cầu những người có mặt trên 2 chuyến bay sau lập tức liên hệ cơ quan y tế

Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn số 25 tìm kiếm những hành khách trên 2 chuyến bay VN7282 và VJ733.

Tối 7/8, Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 25 đề nghị hành khách trên 2 chuyến bay sau liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ, đồng thời cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc với mình.

1. Chuyến bay số hiệu VN7282 từ Đà Nẵng đi Hà Nội vào ngày 26/7.

2. Chuyến bay số hiệu VJ733 đi từ Hải Phòng đi Nha Trang vào ngày 27/7.

Những người có mặt trên hai chuyến bay sau có thể gọi điện đến các đường dây nóng của Bộ Y tế: 1900.9095; CDC Hà Nội: 0969.082.115, 0949.396.115; CDC Đà Nẵng: 0905.108.844; CDC Hải Phòng: 0932.245.525; CDC Khánh Hòa: 0911.662.233.

Cơ quan y tế khử khuẩn trên máy bay - Ảnh: Internet

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Lịch trình di chuyển phức tạp của 20 ca mắc Covid-19 công bố ngày 6/8 tại Đà Nẵng Chiều 7/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 20 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng được công bố ngày 06/8.

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