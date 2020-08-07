Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 25: Yêu cầu những người có mặt trên 2 chuyến bay sau lập tức liên hệ cơ quan y tế

Xã hội 07/08/2020 22:32

Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn số 25 tìm kiếm những hành khách trên 2 chuyến bay VN7282 và VJ733.

Tối 7/8, Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 25 đề nghị hành khách trên 2 chuyến bay sau liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ, đồng thời cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc với mình.

1. Chuyến bay số hiệu VN7282 từ Đà Nẵng đi Hà Nội vào ngày 26/7.

2. Chuyến bay số hiệu VJ733 đi từ Hải Phòng đi Nha Trang vào ngày 27/7.

Những người có mặt trên hai chuyến bay sau có thể gọi điện đến các đường dây nóng của Bộ Y tế: 1900.9095; CDC Hà Nội: 0969.082.115, 0949.396.115; CDC Đà Nẵng: 0905.108.844; CDC Hải Phòng: 0932.245.525; CDC Khánh Hòa: 0911.662.233.

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Cơ quan y tế khử khuẩn trên máy bay - Ảnh: Internet

- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

- Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19: https://www.bluezone.gov.vn.

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