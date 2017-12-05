Bỏ trốn sau khi biết bạn gái 15 tuổi có thai, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Xã hội 05/12/2017 15:02

Nghe tin bạn gái 15 tuổi có thai, đối tượng Nguyễn Thanh Hải đã bỏ đi biệt tích, chối bỏ trách nhiệm.

Hôm nay (5/12), Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên (Hà Nội) nhằm điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em. Nạn nhân là Đặng Mai A., 16 tuổi, quê ở Thanh Hóa.

Bỏ trốn sau khi biết bạn gái 15 tuổi có thai, nam thanh niên nhận cái kết đắng - Ảnh 1
Chân dung đối tượng Nguyễn Thanh Hải - Ảnh: Internet 

Theo thông tin đăng tải trên Saostar, thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân mới 15 tuổi và làm việc bếp, dọn dẹp cho quán karaoke tại quận Long Biên. Còn Nguyễn Thanh Hải làm lái xe chuyên chở các cô gái phục vụ quán karaoke trên địa bàn. Vốn ăn nói khéo léo nên chỉ sau một thời gian ngắn A. đã đồng ý làm người yêu Hải. 

Sau khi phát hiện bản thân mang thai, A. tìm Hải để thông báo nhưng anh ta trốn đi biệt tích. Người thân đã nhanh chóng đưa nạn nhân lên Công an quận Long Biên trình báo toàn bộ vụ việc.

Sau khi xác định đối tượng Nguyễn Thanh Hải đã có hành vi Giao cấu với trẻ em, cơ quan chức năng nhanh chóng khởi tố vụ án và bắt tạm giam bị can. Vì Hải đã trốn khỏi nơi thường trú nên công an đã ra quyết định truy nã. 

Đến tháng 11/2017, Công an quận Long Biên bắt được bị can Nguyễn Thanh Hải. Về phần nạn nhân, A. đã sinh con. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, cháu bé chính là con của Hải.

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