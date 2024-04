Trước vụ bắt cóc 2 bé gái mới xảy ra ở TP.HCM, dư luận từng chứng kiến vụ bắt cóc trẻ em, tống tiền 15 tỷ gây chấn động dư luận tại Hà Nội.

Bắt cóc bé trai 7 tuổi để tống tiền 15 tỉ đồng tại Hà Nội Giữa tháng 8/2023, tại Long Biên (Hà Nội) xảy ra vụ bắt cóc trẻ em giữa khu đô thị để đòi số tiền đặc biệt lớn khiến dư luận quan tâm. Cụ thể, dẫn tin từ VTC News, gần 20h ngày 14/8/2023, khi nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ bắt cóc tống tiền, Đại tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận Long Biên ngay lập tức cử Phó Công an Quận xuống hiện trường xác minh, đồng thời báo cáo về Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ Công an thành phố.

Hình ảnh camera nhà dân giúp công an xác định được nghi phạm, phương tiện gây án - Ảnh: VTC News Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, thực hiện chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an thành phố, Công an quận Long Biên phối hợp với một số đơn vị triển khai lực lượng phá án. Công an TP Hà Nội đã huy động gần 200 chiến sĩ cảnh sát truy bắt kẻ gây án. Mọi kế hoạch đều được bàn bạc nhanh chóng và mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố và Công an quận Long Biên làm chủ công, phối hợp truy bắt nghi phạm.

Quá trình truy bắt, theo Đại tá Hưng, nghi phạm rất manh động, dê dắt đi nhiều nơi như Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm và xuống tận Khu công nghiệp Duy Tiên, Hà Nam với nhiều thủ đoạn để che giấu thông tin, thay đổi nhiều phương thức nhận tiền. Từng chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố từ Trung tâm chỉ huy đều được quán triệt thông suốt và triển khai quyết liệt đến các tổ công tác. Trong 10 giờ đồng hồ, xuyên đêm từ tối 14/8 đến sáng sớm ngày 15/8, lực lượng công an đã phá án, giải cứu thành công cháu bé an toàn, lành lặn. Cháu bé bị bắt cóc được công an giải cứu, đưa về với gia đình - Ảnh: báo Lao Động Ông cũng ấn tượng mạnh về kỹ năng và sự bình tĩnh của cậu bé này. Không chỉ vậy, trong quá trình ngồi trên xe của kẻ bắt cóc, cháu tỏ ra khá bình tĩnh, phối hợp và thực hiện theo mọi yêu cầu của hắn. Đại tá Hưng cũng cho biết, một trong những yếu tố góp phần thành công của chuyên án chính là nhờ các camera an ninh lắp tại các nhà dân. Tính hiệu quả của nó rất cao, nhờ đó mà xác định vụ việc có hay không? Xác định đối tượng, phương tiện gây án, hướng di chuyển của đối tượng... "Mẹ mìn" bắt cóc 2 bé gái, giam giữ ở chung cư TP.HCM Mới đây nhất, tại TP.HCM vừa xảy ra vụ bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo thông tin từ VietNamNet, vụ việc xuất phát từ tin báo của chị Nguyễn Thị Kim Chi (27 tuổi, ngụ quận 7) về sự mất tích kỳ lạ của 2 con là N.K.T.M. (7 tuổi) và L.H.T.L vào tối 3/4. Cụ thể, tối 3/4, chị Chi dẫn theo 4 con của mình (lớn nhất 10 tuổi và nhỏ nhất 9 tháng rưỡi) đi bán kẹo cho du khách ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để kiếm sống. Trong lúc bán hàng, chị Chi gặp người quen cách đó 100m nên để 4 con chăm nhau. Ít phút sau, chị Chi quay lại chỉ thấy 2 con, còn M. và L. đã biến mất. Nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi - Ảnh: VietNamNet Chị Chi nháo nhào đi tìm con. Một số người dân nói rằng thấy 2 bé gái dắt nhau đi vệ sinh gần đó và chỉ hướng đi của 2 bé, nhưng chị Chi tìm không thấy. Có nhiều thông tin về sự thất lạc của 2 cháu bé. Có người cho rằng, người cha (đã bỏ đi) thấy cảnh các con sống ở đường phố về đêm nên bí mật tiếp cận, dẫn con đi để nuôi dưỡng. Sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng, chiều ngày 6/4, chị Chi trình báo sự việc tới Công an phường Bến Nghé, quận 1. Xác định tính chất vụ việc nghiêm trọng, Công an phường lập tức báo cáo Công an quận 1 và Ban Giám đốc Công an TP.HCM. Tiếp đó, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc, chạy đua với thời gian, bằng mọi giá tìm thấy 2 bé gái sớm nhất. 200 cán bộ chiến sĩ của Công an quận 1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã vào cuộc thần tốc, truy vết quá trình 2 cháu bé thất lạc, trích xuất nhiều camera trên các tuyến đường... Lực lượng công an nhanh chóng xác định 2 cháu bé đi theo một phụ nữ trẻ. 2 cháu bé được trở về trong vòng tay mẹ - Ảnh: Thanh Niên Chỉ chưa đầy 42 giờ sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, công an đã tìm ra nơi ở của nghi phạm bắt cóc 2 bé gái là Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi) tại căn hộ 10.05 tháp Ruby, chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh.

Nỗi ám ảnh của 2 bé gái bị bắt cóc ở TP.HCM: Đêm ngủ vẫn giật mình khóc thét, miệng liên tục gọi 'chị ơi, chạy đi' Thời điểm được giải cứu, tình trạng sức khỏe của 2 bé ổn định và có phần sợ hãi. Chiều ngày 9/4, Công an quận 1 đã tiến hành bàn giao 2 cháu bé cho gia đình.

