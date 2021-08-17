Bộ LĐ-TB&XH đề nghị 63 tỉnh thành giảm tiền điện, nước và vận động giúp miễn giảm tiền thuê nhà

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các tỉnh thành miễn giảm tiền điện, nước và vận động chủ trọ miễn, giảm tiền thuê nhà với lao động mất việc làm, trong khu vực phong tỏa chống dịch COVID-19.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 16/8, Bộ Lao động, thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, đã có công văn đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh thành chỉ đạo miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động các chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê cho những người lao động gặp khó khăn. Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các địa phương rà soát, nắm chắc tình hình đời sống người dân khó khăn trên địa bàn, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23/2021 của Thủ tướng. Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu. Vận động các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân kêu gọi ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm gửi tới các khu vực giãn cách xã hội.

Đặc biệt, các địa phương phải thực hiện miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động các chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê cho người dân, song song với việc hỗ trợ khẩn cấp chính sách với đối tượng bảo trợ xã hội. Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các địa phương vận động chủ trọ giảm tiền thuê để hỗ trợ người lao động - Ảnh: Tuổi trẻ Theo thông tin của Tiền Phong, các địa phương cũng cần căn cứ tình hình thực tế, chủ động hỗ trợ tiền ăn (tối thiểu 50.000 đồng/người/ngày theo Nghị quyết 68) với lao động tự do, đối tượng bảo trợ xã hội. Tích cực hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu từ nguồn ngân sách nhà nước cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19, theo Bộ LĐ-TB&XH, đã được hướng dẫn tại Nghị định 20/2021. Bên cạnh, đề nghị địa phương cần căn cứ quy định này để thực hiện hỗ trợ (gồm cả nguồn dự trữ quốc gia), ưu tiên hộ nghèo, người lao động giảm sâu thu nhập, hộ kinh doanh phải đóng cửa do giãn cách xã hội.

Với trường hợp người dân phải di chuyển từ các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 về quê, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các địa phương hỗ trợ tiền ăn, ở, phương tiện đi lại và chi phí cách ly. Qua đó, không để người dân di chuyển tự phát bằng xe máy, xe đạp, đi bộ,... Bộ LĐ-TB&XH đánh giá, đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, nhiều người dân, người lao động mất việc làm, hết thu nhập, không còn đủ để lo thực phẩm hàng ngày. Do khó khăn, nhiều người phải di chuyển tự phát bằng phương tiện cá nhân rời khỏi một số địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... để về quê. Việc di chuyển này không an toàn cho người dân và gây khó khăn trong phòng, chống dịch.

Bí quyết vượt qua Covid-19 của gia đình 3 thế hệ, 8 thành viên cùng mắc bệnh Anh Phạm Hoàng T.L. sinh năm 1986 chia sẻ về hành trình vượt qua Covid-19 của gia đình anh, khi cả 3 thế hệ cùng nhiễm COVID-19 và cùng theo dõi tại nhà thành công.

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