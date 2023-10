Bộ LĐ-TB&XH đề nghị 63 tỉnh thành giảm tiền điện, nước và vận động giúp miễn giảm tiền thuê nhà

Đặc biệt, các địa phương phải thực hiện miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động các chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê cho người dân, song song với việc hỗ trợ khẩn cấp chính sách với đối tượng bảo trợ xã hội.

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các địa phương vận động chủ trọ giảm tiền thuê để hỗ trợ người lao động - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin của Tiền Phong, các địa phương cũng cần căn cứ tình hình thực tế, chủ động hỗ trợ tiền ăn (tối thiểu 50.000 đồng/người/ngày theo Nghị quyết 68) với lao động tự do, đối tượng bảo trợ xã hội. Tích cực hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu từ nguồn ngân sách nhà nước cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19, theo Bộ LĐ-TB&XH, đã được hướng dẫn tại Nghị định 20/2021. Bên cạnh, đề nghị địa phương cần căn cứ quy định này để thực hiện hỗ trợ (gồm cả nguồn dự trữ quốc gia), ưu tiên hộ nghèo, người lao động giảm sâu thu nhập, hộ kinh doanh phải đóng cửa do giãn cách xã hội.