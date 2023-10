Bộ GD-ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT chính thức, cụ thể từng môn và yêu cầu đối với thí sinh dự thi đợt 2

Ngày 20/7, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố lịch thi THPT chính thức, cụ thể của từng môn thi và yêu cầu đối với thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 20/7, Bộ GD-ĐT vừa có công văn hướng dẫn tổ chức đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong đó nêu rõ lịch thi THPT cụ thể từng ngày.

Cụ thể, ngày 5/8, các thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế và lịch thi. Ngày 6/8, buổi sáng thi Ngữ văn, buổi chiều thi Toán. Ngày 7/8, buổi sáng, các thí sinh sẽ làm bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ.

Buổi sáng 8/8 được dùng làm buổi thi dự phòng trong trường hợp cần thiết.

Lịch thi cụ thể từng môn - Ảnh: VTC News

Bộ GD-ĐT cho biết, đối tượng dự thi đợt 2 gồm: Thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 hoặc thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác.

Các đối tượng này được dự thi đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện: Đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, không bị kỷ luật đình chỉ thi ở đợt 1, không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy chế thi, chỉ dự thi những bài/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu các bài/môn thi đã hoàn thành ở đợt 1 để sử dụng tại đợt 2.

Trường hợp thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 phải có Đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ lý do liên quan.

