Hiện bé trai 4 tuổi nghi bị dượng dùng kéo đâm đang được điều trị tại TP. HCM trong tình trạng nguy kịch.

Nhiều giờ qua, thông tin bé trai 4 tuổi nghi bị dượng dùng kéo đâm dẫn đến bị thương nặng được dư luận đặc biệt chú ý.

Theo thông tin trên Thanh Niên, nạn nhân được xác định là bé K. (4 tuổi, quê Ninh Thuận). Vào chiều 22/12, người dượng (chồng của dì ruột K.) đi nhậu về thấy bé hiếu động nên lấy kéo đâm vào mắt nạn nhân.

Nghi án bé trai 4 tuổi bị dượng dùng kéo đâm dẫn đến bị thương nặng - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận trong tình trạng chấn thương sọ não, có dị vật cắm trên đầu, xuất huyết não và hôn mê. Sau khi sơ cứu, bé K. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. HCM) vì vết thương quá nặng. Tại đây, các bác sĩ tiến hành vá màng cứng, mở sọ giải áp do chấn thương sọ não.

Hiện tại, nạn nhân vẫn còn hôn mê, phải thở máy và đang được theo dõi tích cực.

Trước đó, tại TP. HCM cũng xảy ra vụ việc bé trai 4 tuổi tử vong nghi do bị bạo hành. Nạn nhân là bé H.K.K (4 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Theo đó, chiều 21/12, K. được bệnh viện quận Tân Phú chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 với chẩn đoán hôn mê sâu, suy hô hấp, thiếu máu, viêm phổi.

Khi được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1, bé trai đã ngưng tim, ngưng thở trước đó. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện trên cơ thể bé có nhiều vết bầm cũ và mới. Ngay sau đó, bệnh nhi đã được hồi sức tích cực, đặt nội khí quản thở máy, dùng thuốc trợ tim… nhưng không có hiệu quả.

Đến khoảng 17 giờ 20 phút chiều 21/12, bệnh viện xác nhận bé đã ngừng tim hoàn toàn.

Bệnh viện đã trình báo công an địa phương vì nghi bé bị bạo hành. Hiện thi thể bé đã được chuyển đến Trung tâm giám định pháp y để tiến hành giám định.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-thuan-nghi-an-be-trai-4-tuoi-bi-duong-dung-keo-dam-tu-mat-xuyen-qua-nao-nguy-kich-391325.html