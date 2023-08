Ngày 16/2, Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, tạm giữ Lê Thanh Hải (20 tuổi, ngụ thị trấn Lạc Tánh) để điều tra vụ án mạng xảy ra chiều 15/2.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ án mạng xảy ra tại tỉnh Bình Thuận. Vào khoảng 17h ngày 15/2, ông Huỳnh Văn Nga (36 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với vợ là Thông Thị Chín.

Lúc này, Hải (con riêng của bà Chín) chạy đến và dùng cây gỗ đánh vào đầu ông Thông. Cú đánh mạnh làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, Hải đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra và xử lý theo quy định của Pháp luật.

Thấy cha dượng đánh mẹ, Hải đã chạy đến đánh chết người đàn ông này - Ảnh: Zing news

Cũng vào 15/2, Cơ quan cảnh sát TP Thủ Đức đã bắt giữ nghi phạm Phan Thanh Minh (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để tiếp tục điều tra hành vi giết người.

Cụ thể, khoảng 23h tối 11/2 (tức giao thừa), Minh ngồi nhậu cùng anh Phan Tấn Hồng (anh ruột Minh), anh Nguyễn Thanh Hưng và một người đàn ông tên Nam.

Trong lúc ăn nhậu, Nam cự cãi với anh Hưng và Minh nên Nam bỏ về nhà trước. Bàn nhậu còn lại anh Hồng, anh Hưng và Minh.

Sau đó, do say xỉn và trước đó Minh có sử dụng ma túy nên nghi phạm lên cơn “ngáo đá”. Y đã dùng đá gói trong áo khoác và liên tục đánh vào đầu nạn nhân. Do bị đa chấn thương nặng nên anh Hưng và anh Hồng đã tử vong tại chỗ.

Nghi án giết người đốt xác ở Đồng Tháp: Bắt được kẻ tình nghi sau nhiều ngày lẩn trốn Sau nhiều ngày điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ kẻ tình nghi gây ra vụ án giết người đốt xác xảy ra trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-thuan-bat-thanh-nien-giet-chet-cha-duong-396203.html