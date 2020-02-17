Trong lúc đang đi ngang bãi đất trống gần bờ sông - đoạn thuộc xã Sông Bình, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), người dân phát hiện 1 nam thanh niên tử vong bất thường.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ việc nam thanh niên tử vong bất thường ở bãi đất trống.

Khu vực người dân phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường - Ảnh: Internet

Trước đó, vào sáng nay (17/2), người dân tại xã Sông Bình phát hiện thi thể một nam thanh niên không có giấy tờ tùy thân nằm ở bãi đất trống gần bờ sông. Theo thông tin trên Tổ Quốc, nạn nhân được phát hiện trong tình trạng cởi trần, nằm ngửa, chân trái gãy, mắt bị bịt.

Cũng theo nguồn tin trên, ở phần mạn sườn bên trái của nạn nhân có nhiều vết xây xát nghi do bị đánh. Bên cạnh đó, trên cánh tay nạn nhân có hình xăm. Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định danh tính nạn nhân.

Thi thể nạn nhân bị bịt mắt, chân gãy và có nhiều vết xây xát - Ảnh: Internet

Cách đây ít ngày, người dân tại TP. HCM cũng vừa phát hiện một thi thể trôi sông. Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 9/2, người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn, đoạn cuối đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh nên trình báo đến cơ quan chức năng.

Nơi người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt kéo thi thể vào bờ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm ban đầu ghi nhận nạn nhân khoảng 35 - 45 tuổi, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, trên cánh tay trái có hình xăm.

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