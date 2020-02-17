Bình Thuận: Bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên bị bịt mắt, gãy chân gần bờ sông

Xã hội 17/02/2020 16:49

Trong lúc đang đi ngang bãi đất trống gần bờ sông - đoạn thuộc xã Sông Bình, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), người dân phát hiện 1 nam thanh niên tử vong bất thường.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ việc nam thanh niên tử vong bất thường ở bãi đất trống. 

nam thanh nien tu vong 1
Khu vực người dân phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường - Ảnh: Internet

Trước đó, vào sáng nay (17/2), người dân tại xã Sông Bình phát hiện thi thể một nam thanh niên không có giấy tờ tùy thân nằm ở bãi đất trống gần bờ sông. Theo thông tin trên Tổ Quốc, nạn nhân được phát hiện trong tình trạng cởi trần, nằm ngửa, chân trái gãy, mắt bị bịt.

Cũng theo nguồn tin trên, ở phần mạn sườn bên trái của nạn nhân có nhiều vết xây xát nghi do bị đánh. Bên cạnh đó, trên cánh tay nạn nhân có hình xăm. Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định danh tính nạn nhân.

nam thanh nien tu vong 2
Thi thể nạn nhân bị bịt mắt, chân gãy và có nhiều vết xây xát - Ảnh: Internet

Cách đây ít ngày, người dân tại TP. HCM cũng vừa phát hiện một thi thể trôi sông. Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 9/2, người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn, đoạn cuối đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh nên trình báo đến cơ quan chức năng.

nam thanh nien tu vong 3
Nơi người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt kéo thi thể vào bờ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm ban đầu ghi nhận nạn nhân khoảng 35 - 45 tuổi, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, trên cánh tay trái có hình xăm.

Vụ bé trai 10 tuổi bị sát hại tại Đồng Nai: Phát hiện thi thể cháy đen nghi của hung thủ

Vụ bé trai 10 tuổi bị sát hại tại Đồng Nai: Phát hiện thi thể cháy đen nghi của hung thủ

Mới đây, người dân ở khu vực đèo Đại Ninh (Bình Thuận) phát hiện một thi thể cháy đen, nghi là kẻ thủ ác trong vụ bé trai bị sát hại dã man tại Đồng Nai.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Thuận thi thể trôi sông tử vong bất thường

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 27 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 42 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 12 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản