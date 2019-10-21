Bình Phước: Xe rước dâu tông trực diện xe tải trong ngày 20/10, 2 người nguy kịch

Xã hội 21/10/2019 10:28

Chiếc xe rước dâu gặp nạn trên đường trong ngày 20/10. Cú tông trực diện xe tải khiến hai tài xế trọng thương.

Chiều qua (20/10), trên khu vực đường ĐT.741 (đoạn qua thôn 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người bị thương nặng. Cụ thể vào khoảng 14 giờ 30 phút, tài xế tên Sơn (trú huyện Bù Gia Mập) điều khiển chiếc xe rước dâu lưu thông trên đường ĐT.741 theo hướng từ TP.HCM đi huyện Bù Đốp (Bình Phước).

Vì lái xe với tốc độ cao nên tài xế xe rước dâu không thể làm chủ tay lái, tông trực diện vào chiếc xe chở mủ cao su do anh Hùng (40 tuổi, trú huyện Bù Gia Mập) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

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Chiếc xe rước dâu gặp nạn ngay trong ngày 20/10 - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn giao thông khiến chiếc xe rước dâu quay vòng, hư hỏng nặng. Chiếc xe chở mủ cao su cũng bị bể thùng dầu, khiến hàng trăm lít dầu chảy ra đường sau vụ tai nạn nghiêm trọng. Cả tài xế xe rước dâu và xe chở mủ cao su đều bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đặc biệt, tài xế xe rước dâu gặp nạn bị kẹt cứng trong cabin, người dân phải phá cửa mới đưa được nạn nhân ra ngoài. Theo thông tin trên TTXVN, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe không có cô dâu chú rể.

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Chiếc xe rước dâu nát bét sau vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Trước đó, vào ngày 14/10, trên QL18 đoạn qua địa bàn xã Xuân Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội cũng đã xảy ra vụ tai nạn liên quan đến xe rước dâu. Theo thông tin ban đầu, một chiếc xe tải đang di chuyển trên QL18 thì húc vào đuôi xe 16 chỗ khiến xe 16 chỗ tông trúng xe rước dâu.

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Xe rước dâu bị biến dạng phần đuôi - Ảnh: FB

Cú va chạm khiến xe rước dâu bị biến dạng nghiêm trọng phần đuôi, xoay ngang ra giữa đường làm giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Xe tải và xe 16 chỗ cũng bị biến dạng một phần. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người. 

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn thương tâm Bình Phước

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