Bình Phước: Mẹ vay nợ không trả, chủ nợ vác loa đến đám cưới của con để đòi tiền

Xã hội 26/12/2017 17:06

Clip ngắn ghi lại cảnh siết nợ cực bá đạo thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Vì mẹ vay nợ không trả, bà chủ nợ vác loa đến đám cưới của người con trai để đòi tiền.

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao với clip đòi nợ cực độc xảy ra tại khu vực Trung tâm thương mại Phú Riềng (Bình Phước). Vì không đòi được số tiền cho vay từ lâu nên bà chủ nợ nghĩ ra cách siết nợ cực bá đạo, khiến con nợ rơi vào cảnh mất mặt, ê chề.

Clip: Chủ nợ vác loa đến đám cưới của con nợ đòi tiền

Theo chủ nợ, bà bị người phụ nữ tên D. quỵt hàng chục tỷ đồng. Dù đã nhẹ nhàng đòi một vài lần trước đó nhưng con nợ nhất quyết không trả số tiền đã vay. Không những vậy, người này còn phô trương, mua xe và xây nhà lầu, khiến chủ nợ càng thêm phẫn nộ.

Chính vì vậy, thấy con trai của bà D. tổ chức đám cưới, chủ nợ liền vác loa tới gào thét, đề nghị cô dâu chú rể trả nợ cho mẹ. Đáp lại, phía con nợ kiên quyết từ chối gặp mặt và tiếp tục cử hành hôn lễ. Tiếng loa siết nợ cùng tiếng nhạc sôi động của đám cưới tạo nên một khung cảnh ồn ào, thu hút sự chú ý của người dân trong khu vực.

Bình Phước: Mẹ vay nợ không trả, chủ nợ vác loa đến đám cưới của con để đòi tiền - Ảnh 1

Chủ nợ vác loa tới đám cưới đòi tiền thu hút sự chú ý của người dân khu vực - Ảnh cắt từ clip

Bình Phước: Mẹ vay nợ không trả, chủ nợ vác loa đến đám cưới của con để đòi tiền - Ảnh 2

Đám cưới vui vẻ bỗng biến thành nỗi ê chề khi chủ nợ vác loa tới đòi tiền - Ảnh cắt từ clip

Cư dân mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự việc. Hầu hết đều thông cảm cho chủ nợ khi khi bị quỵt số tiền lớn, phải đích thân vác loa đi đòi trong nỗi uất nghẹn, căm tức. Tuy nhiên, một số người vẫn tỏ ý thương hại cho cô dâu chú rể bị "đòn oan" trong ngày trọng đại.

"Chị này đòi nợ vẫn còn nhẹ nhàng chán. Nhiều người còn thuê giang hồ chứ không 'võ' mồm như này đâu. Hy vọng những người này biết xấu hổ mà trả lại tiền cho người ta", U.N. bình luận.

"Mấy người chỉ trích chị này chẳng hiểu nghĩ gì. Mất vài triệu bạc đã tức rồi, đây lại là tiền tỷ, 'của đau con xót' nên người ta mới phải làm thế", Y.T. cho biết.

Hiện những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về sự việc. 

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