Thấy vợ hẹn gặp 1 đồng nghiệp để nói chuyện do xảy ra mâu thuẫn từ trước, chồng mang theo dao đi cùng và đâm chết người.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 5/6, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ các đối tượng T.V.M. (SN 1987), P.T.T.M.(vợ M., SN 1989) và P.T.H. (SN 1992, em gái của M., cùng quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 6/4, chị T.T.T.P. (SN 1998, quê Sóc Trăng) và M. có xảy ra mâu thuẫn nên hẹn nhau lúc tan ca để nói chuyện.

Đến khoảng 20h cùng ngày, chị P. cùng 6 người bạn hẹn gặp M. tại trước cổng Công ty Hiệp Dịch, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, lúc này M. có rủ thêm chồng, em gái và 1 người khác đi cùng.

Tại đây, giữa chị P. và M. tiếp tục cãi nhau nên 2 nhóm xông vào đánh nhau. Lúc này, chồng M. lấy con dao từ trong người ra đâm chị P. và nhóm bạn. Hậu quả làm chị P. tử vong, 4 người bạn của nạn nhân bị thương. Sau khi gây án, đối tượng cùng vợ là M. và H. bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Tân Uyên phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương tích cực điều tra, truy bắt các đối tượng sau khi bỏ trốn.

3 đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an nhân dân

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối tượng M., M. và H. để điều tra hành vi đâm chết người để xử lý theo quy định của pháp luật

