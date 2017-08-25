Trong lúc dọn dẹp nhà vệ sinh, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (Dĩ An, Bình Dương) hoảng hồn khi phát hiện một thai nhi bị vứt trong sọt rác.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng hôm nay (25/8), nhân viên y tế dọn phòng vệ sinh thì phát hiện thi thể một bé trai khoảng 24 tuần tuổi còn nguyên dây rốn trong sọt rác.

Ngay sau đó người này đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo bệnh viện và Công an phường An Bình để điều tra làm rõ.

Trong quá trình điều tra, Công an phường An Bình phát hiện một người phụ nữ khả nghi bất tỉnh ở bệnh viện với những biểu hiện như người tím tái, quần áo dính đầy máu.

Theo báo cáo điều tra, người phụ nữ này tên là Kim Thị Ngọc H. (24 tuổi, quê ở Bạc Liêu). Vào buổi sáng hôm nay, chị H. cùng người thân đến bệnh viện khám thai. Bác sĩ cho biết thai nhi đã được 24 tuần tuổi, phát triển vô cùng khỏe mạnh, các chỉ số thai đều bình thường. Sau khi khám xong, chị H. đột nhiên biến mất khiến người nhà lo lắng.

Sau khi được nhân viên y tế cấp cứu, chị H. đã tỉnh lại và cho biết: “Mới đến Bình Dương sinh sống được hơn 6 tháng và ở cùng người chú. Sáng nay, chú đưa em đến khám thai. Được một lúc, em vào nhà vệ sinh thì đứa bé "lọt" ra ngoài. Em hoảng quá cho vào sọt rác mà không thông báo vụ việc cho các y, bác sỹ...”.

Hiện công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

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