Bình Dương: Phát hiện một phụ nữ chết bí ẩn bên đường cạnh chiếc xe máy dựng đứng lúc rạng sáng

Xã hội 26/04/2020 10:51

Rạng sáng nay (26/4), người dân phát hiện một người phụ nữ tử vong bất thường bên vỉa hè, cạnh đó là chiếc xe máy dựng đứng.

Mới đây, Công an TP. Thuận An (Bình Dương) cho biết đơn vị này cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ được phát hiện tử vong bất thường bên vỉa hè. Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin trên Dân Việt, vào khoảng 4 giờ sáng 26/4, người dân tại đường ĐT743, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương phát hiện một người phụ nữ tử vong bên vỉa hè. Ngoài ra, tại hiện trường mọi người còn phát hiện một chiếc xe máy dựng đứng.

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Người phụ nữ tử vong bất thường bên đường khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc. Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân khoảng 40 tuổi, chiếc xe máy bên cạnh hư hỏng nhẹ phần đầu.

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Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Phát hiện thi thể trong bao tải

Cách đây không lâu, người dân tại TP. HCM cũng vừa phát hiện một thi thể trong bao tải. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/4, nam nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp trong lúc đi gom rác tại khu vực đường Phan Văn Trị thì phát hiện một bao tải màu xanh bên lề đường. Mở ra kiểm tra, người này phát hiện một người đàn ông tử vong bên trong nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

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Người dân phát hiện thi thể trong bao rác - Ảnh: Internet

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an tìm thấy một lá đơn xin việc bên trong bao tải kèm thông tin: “Chú Cường, nhà gần nhà thờ Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình”. Sau đó, nạn nhân được xác định là ông Đinh Quốc Cường (sinh năm 1972, ngụ phường 6, quận Tân Bình). Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong do điện giật.

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