Khi đang chạy xe máy, một người đàn ông ở Bình Dương bất ngờ dừng xe rồi gục chết trên đường.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông bất ngờ gục chết trên đường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 8/7, anh Nguyễn Thái Hiệp (37 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An) chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Khi tới giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Nguyễn An Ninh (thuộc phường Dĩ An) thì anh này dừng xe rồi bước xuống.

Bất ngờ, người dân thấy anh Hiệp bước loạng choạng rồi ngã xuống đường. Khi các nhân viên y tế tới nơi nạn nhân đã tử vong. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Cách đây ít ngày tại Hà Nội cũng xảy ra trường hợp tương tự, một người đàn ông bất ngờ gục chết trên vô lăng ô tô khiến nhiều người xôn xao.

Cụ thể, vào ngày 4/7, anh Trịnh Quang H. (24 tuổi) liên hệ với bố là ông Trịnh Minh S. (52 tuổi, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) nhưng không được.

Đến 17 giờ cùng ngày, qua định vị điện thoại anh H. phát hiện ông S. tử vong trên ô tô đỗ trước nhà 119 phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa.

Công an sở tại đã đến hiện trường khám nghiệm, xác định cửa ô tô không khóa, toàn bộ tư trang và đồ đạc không bị mất. Ông S. tử vong trong tư thế gục trên vô lăng, thi thể đã cứng.

