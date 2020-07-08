Bình Dương: Đang đi xe máy, người đàn ông bất ngờ gục chết trên đường

Xã hội 08/07/2020 17:34

Khi đang chạy xe máy, một người đàn ông ở Bình Dương bất ngờ dừng xe rồi gục chết trên đường.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông bất ngờ gục chết trên đường

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 8/7, anh Nguyễn Thái Hiệp (37 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An) chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Khi tới giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Nguyễn An Ninh (thuộc phường Dĩ An) thì anh này dừng xe rồi bước xuống.

Bất ngờ, người dân thấy anh Hiệp bước loạng choạng rồi ngã xuống đường. Khi các nhân viên y tế tới nơi nạn nhân đã tử vong. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

guc chet tren duong 1
Đang chạy xe máy trên đường, một người đàn ông ở Bình Dương bất ngờ dừng xe và ngã xuống đường tử vong - Ảnh: Công Lý

Cách đây ít ngày tại Hà Nội cũng xảy ra trường hợp tương tự, một người đàn ông bất ngờ gục chết trên vô lăng ô tô khiến nhiều người xôn xao.

Cụ thể, vào ngày 4/7, anh Trịnh Quang H. (24 tuổi) liên hệ với bố là ông Trịnh Minh S. (52 tuổi, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) nhưng không được.

Đến 17 giờ cùng ngày, qua định vị điện thoại anh H. phát hiện ông S. tử vong trên ô tô đỗ trước nhà 119 phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa.

guc chet tren duong 2
Người đàn ông gục chết trên vô lăng ô tô - Ảnh: Internet

Công an sở tại đã đến hiện trường khám nghiệm, xác định cửa ô tô không khóa, toàn bộ tư trang và đồ đạc không bị mất. Ông S. tử vong trong tư thế gục trên vô lăng, thi thể đã cứng.

Đang trên đường đi làm về, nam thanh niên bị người lạ chặn đường tưới xăng thiêu sống

Đang trên đường đi làm về, nam thanh niên bị người lạ chặn đường tưới xăng thiêu sống

Khi đang lưu thông trên đường, nam thanh niên bị người lạ chặn lại, tưới xăng thiêu sống. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. 

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Dương đột tử chết bất thường

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản