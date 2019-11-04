Bình Dương: Cha cố đẩy con vào lề đường trước khi bị container cán chết

Xã hội 04/11/2019 11:04

Hai cha con quê Kiên Giang bị container cuốn vào gầm sau va chạm. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, người cha đã đẩy con gái vào lề đường còn bản thân thì tử nạn. Vụ tai nạn thương tâm đang được điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương) khiến 1 người đàn ông tử vong và 1 người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối 3/11, xe container mang BKS 51C - 598.47 lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng Thuận An về Dĩ An. Khi đến ngã tư cây xăng 68 (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) thì rẽ phải vào đường D1.

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Tai nạn thương tâm giữa xe máy và container khiến hai cha con thương vong - Ảnh: Thời Đại

Đúng lúc đó, anh Tr. (45 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS 68C1 - 430.75 chở theo con gái là H. (17 tuổi, cùng quê Kiên Giang) chạy cùng chiều bên phải với container đã bị container tông trúng.

Sau đó, hai cha con cùng chiếc xe máy lọt vào gầm xe container. Cú va chạm khiến anh Tr. tử vong tại chỗ, em H. may mắn thoát chết nhưng cũng bị thương rất nặng.

Theo một số nhân chứng có mặt ở hiện trường, tại thời điểm va chạm với xe container, anh Tr. đã cố gắng đẩy con mình vào vỉa hè, còn anh không kịp thoát nên đã bị bánh xe cán trúng.

Sau tai nạn, chiếc container chạy thêm một đoạn rồi dừng lại, tài xế sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

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