Bình Định: Tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 mẹ con

Xã hội 15/02/2021 21:21

Vào 10 giờ 20 phút sáng ngày 15/2, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại đường Lê Duẩn (QL 1A cũ), thuộc P. Đập Đá (TX. An Nhơn, Bình Định) khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

Vào 10 giờ 20 phút sáng ngày 15/2, xe khách (16 chỗ) BS 77B 019.53 do Huỳnh Sơn Thạch (36 tuổi, ở P. Tam Quan, TX. Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển trên đường Lê Duẩn đã xảy ra va chạm với mô tô chưa có biển số do chị Phan Thị Hòa Lợi (31 tuổi, ở P. Đập Đá) điều khiển chở mẹ ruột là Lê Thị Hạ (58 tuổi, ở P. Đập Đá).

Sau cú va chạm, xe khách tiếp tục chạy sang lề đường bên trái rồi tông tiếp vào các ô tô BS 51H 053.62, 51G 529.09 và 2 mô tô BS 77F7 1985 và 77D1638.74 đang đỗ trong lề đường. Xe khách BS 77B 019.53 tiếp tục lao vào mái hiên nhà dân mới dừng lại. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người chết, 2 người bị thương. 

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Ô tô sau khi va chạm - Ảnh: Thanh Niên

Chiều 15/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ xe khách gây tai nạn liên hoàn. Theo ghi nhận, bà Hạ chết tại chỗ. Chị Lợi và anh Nguyễn Đức Cường (43 tuổi, ở P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM), chủ ô tô BS 51H 053.62 chết trên đường đi cấp cứu.

Vụ tai nạn còn khiến 2 người trên ô tô BS 51H 053.62 bị thương (chưa rõ tên) đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tài xế xe khách là Huỳnh Sơn Thạch không sử dụng cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn nói trên.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông vụ tai nạn giao thông Bình Định

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