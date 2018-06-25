Đã một năm nay, cuộc sống của anh Cao Vũ Linh (26 tuổi, ngụ thôn Đạm Thủy 1, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình ) gắn liền với chiếc giường bệnh. Cơ thể anh gầy gò, yếu ớt, khuôn mặt hốc hác, nhăn nhó vì những cơn đau co thắt hoành hành. Từ một thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn, giờ đây, anh Linh chỉ nằm một chỗ, sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào người thân.

"Sau ca phẫu thuật bằng phương pháp nội soi, con tôi trở về tiếp tục thi cử, đậu vào trường y dược. Suốt 3 năm theo học, thỉnh thoảng nghe con than đau âm ỉ ở vùng bụng, tôi khuyên đi viện thăm khám nhưng nó chủ quan, cứ nói chắc do ăn uống không điều độ nên bị đau dạ dày", bà Chuyên kể lại.

Bà Hoàng Thị Chuyên (65 tuổi, mẹ anh Linh) thở dài cho biết, năm 2013 sau khi xuất ngũ trở về, anh Linh than đau quằn quại ở bụng. Đưa đến bệnh viện thăm khám, bác sỹ kết luận bị đau ruột thừa và cần phải phẫu thuật gấp để cắt bỏ.

Giữa năm 2017, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, anh Linh ra trường. Những cơn đau bụng ngày càng nặng, không thể đi làm nên được gia đình đưa đi thăm khám. Bác sỹ kết luận anh bị áp xe ruột non cần phải phẫu thuật ngay, nếu để lâu sẽ biến chứng, nguy hiểm đến tính mạng.

Từ một thanh niên khỏe mạnh, từ đây, cuộc sống của anh Linh phụ thuộc vào người mẹ già- Ảnh: Gia đình cung cấp

"Cứ nghĩ con tôi sẽ được khỏe mạnh sau lần phẫu thuật thứ 2 này, nào ngờ lại bị nhiễm trùng nặng. Chỉ tính trong vòng một năm nay, con tôi đã phải trãi qua 3 ca phẫu thuật, sức khỏe kiệt quệ mà bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn", bà Chuyên thở dài.

Hiện anh Linh đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 11, tầng 7, khoa ngoại, bệnh viện Trung ương Huế. Trải qua 4 lần phẫu thuật ở bụng, biến chứng, nhiễm trùng khiến ruột của anh Linh bị thủng. Hiện các bác sỹ đã tiến hành đưa hậu môn của anh Linh ra bên ngoài.

Nỗi đau số phận

Anh Linh là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Bố sớm qua đời, một mình người mẹ tần tảo nuôi đàn con khôn lớn. Tốt nghiệp THPT, anh Linh không học tiếp mà đi nghĩa vụ quân sự. Sau hai năm rèn luyện, anh xuất ngũ trở về, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ giảng đường sau 3 năm học ngành dược sỹ. Tương lai phía trước đang chờ đợi anh sau ngày ra trường thì tai họa ập đến.

Hình ảnh anh Linh trước khi bị bệnh - Ảnh: Gia đình cung cấp

Hoàn cảnh gia đình bà Chuyên khó khăn, kinh tế phụ thuộc vào 3 sào ruộng. 4 người anh, chị của anh Linh đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Ai nấy đều khó khăn nên dù thương em nhưng cũng không giúp được gì nhiều. Người em trai của anh Linh ra trường cũng chưa xin được việc làm ổn đinh, làm thuê làm mướn khắp nơi. Hiện, cuộc sống của anh chỉ trông chờ vào người mẹ già yếu.

"Vất cả lắm tôi mới nuôi con ăn học thành người. Cứ nghĩ khi ra trường con sẽ kiếm được công việc nhàn tấm thân, không phải lam lũ như mẹ. Vậy mà giờ đây, tôi phải chứng kiến con héo úa từng ngày vì bệnh tật. Thương cho thân nó chưa vợ con, còn cả thương lai phía trước", bà Chuyên khóc nghẹn.