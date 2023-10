Tin lời "thầy pháp" quen qua mạng, cô gái trẻ ở Hà Nội đã đưa cho hắn hơn 40 triệu đồng và đồng ý "quan hệ" để trừ tà giải vong. Hiện đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Quân (SN 1987, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bịa chuyện trừ tà giải vong, thanh niên lừa cô gái trẻ 'quan hệ' rồi chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công Lý

Theo điều tra, khoảng tháng 4/2020, Quân quen với chị V. (trú tại Hà Nội) qua mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Quân tự xưng mình là thầy pháp, có khả năng xem tử vi, chữa bệnh, trừ tà. Nghe chị V. tâm sự chuyện tâm lý bất ổn, Quân nảy sinh ý định đồi bại.

Quân nói chị V. có tiền duyên kiếp trước, bị "vong" theo phá phách làm ảnh hưởng đến cuộc sống nên cần phải làm lễ trừ tà. Ngày 6/4, chị V. chuyển cho Quân 2 triệu đồng để làm lễ.

Hôm sau, Quân tiếp tục yêu cầu chị V. chuyển 3 triệu đồng để mua đồ lễ. Sau khi nhận tiền, Quân nói đã làm lễ cho chị V. nhưng xung quanh chị V. vẫn còn nhiều "vong", yêu cầu nạn nhân phải chuyển thêm hơn 38 triệu đồng.

Thấy lừa chị V. dễ dàng, Quận nói muốn "trục vong" dứt điểm thì phải cho Quân quan hệ tình dục. Nếu không sau này chị V. kết hôn hay quan hệ tình cảm với ai thì sẽ... chết yểu.

Chị V. đồng ý cho Quân quan hệ tình dục 2 lần để "trừ tà". Tiếp đó, Quân đòi thêm 15 triệu đồng để làm lễ thì chị V. mới nghi ngờ và báo công an. Tối 7/5, Quân đến gặp chị V. để nhận tiền thì bị lực lương công an ập vào bắt giữ. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

