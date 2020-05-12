Bịa chuyện trừ tà giải vong, thanh niên lừa cô gái trẻ 'quan hệ' rồi chiếm đoạt tài sản

Xã hội 12/05/2020 15:41

Tin lời "thầy pháp" quen qua mạng, cô gái trẻ ở Hà Nội đã đưa cho hắn hơn 40 triệu đồng và đồng ý "quan hệ" để trừ tà giải vong. Hiện đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Quân (SN 1987, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

chiem doat tai san 1
Bịa chuyện trừ tà giải vong, thanh niên lừa cô gái trẻ 'quan hệ' rồi chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công Lý

Theo điều tra, khoảng tháng 4/2020, Quân quen với chị V. (trú tại Hà Nội) qua mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Quân tự xưng mình là thầy pháp, có khả năng xem tử vi, chữa bệnh, trừ tà. Nghe chị V. tâm sự chuyện tâm lý bất ổn, Quân nảy sinh ý định đồi bại. 

Quân nói chị V. có tiền duyên kiếp trước, bị "vong" theo phá phách làm ảnh hưởng đến cuộc sống nên cần phải làm lễ trừ tà. Ngày 6/4, chị V. chuyển cho Quân 2 triệu đồng để làm lễ.  

Hôm sau, Quân tiếp tục yêu cầu chị V. chuyển 3 triệu đồng để mua đồ lễ. Sau khi nhận tiền, Quân nói đã làm lễ cho chị V. nhưng xung quanh chị V. vẫn còn nhiều "vong", yêu cầu nạn nhân phải chuyển thêm hơn 38 triệu đồng. 

Thấy lừa chị V. dễ dàng, Quận nói muốn "trục vong" dứt điểm thì phải cho Quân quan hệ tình dục. Nếu không sau này chị V. kết hôn hay quan hệ tình cảm với ai thì sẽ... chết yểu.

Chị V. đồng ý cho Quân quan hệ tình dục 2 lần để "trừ tà". Tiếp đó, Quân đòi thêm 15 triệu đồng để làm lễ thì chị V. mới nghi ngờ và báo công an. Tối 7/5, Quân đến gặp chị V. để nhận tiền thì bị lực lương công an ập vào bắt giữ. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ. 

Giả mạo văn bản Tổng cục Đường bộ, lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả mạo văn bản Tổng cục Đường bộ, lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Bằng việc làm giả văn bản của UBND tỉnh Vĩnh Long và Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đối tượng Nguyễn Mộng Xuyên đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội lừa đảo mê tín dị đoan

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 2 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 32 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản