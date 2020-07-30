Bị yêu cầu xin lỗi vì lấn làn, tài xế ô tô tát người phụ nữ chở 2 con nhỏ trên xe máy ngã xuống đất

Lâu nay, việc đàn ông hành hung phụ nữ luôn bị xã hội lên án. Thế nhưng vẫn còn không ít những người đàn ông bạo lực, chọn cách dùng sức mạnh với phụ nữ để giải quyết vấn đề. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video quay lại cảnh tài xế ô tô mở cửa xe, tát người phụ nữ đi xe máy chở theo 2 đứa con nhỏ. Đoạn clip gây bức xúc này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội , được mọi người chia sẻ không ngừng.

Vào thời điểm trên, người phụ nữ mặc áo mưa chở theo 2 con nhỏ đi trên đường gặp xe ô tô có dấu hiệu lấn làn. Chiếc xe này suýt chút tông vào 3 mẹ con chị.

Theo thông tin trên Saostar, sự việc xảy ra vào lúc hơn 18 giờ ngày 26/7, đoạn qua ngã tư phố Nguyễn Tuân giao với Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đoạn clip gây bức xúc ghi lại hình ảnh người phụ nữ bị đánh giữa đường gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Bức xúc trước hành động này, người phụ nữ đã dừng xe, tiến tới ô tô để nói chuyện và yêu cầu tài xế xin lỗi.

Tuy nhiên, tài xế chẳng những không xin lỗi mà còn bất ngờ mở cửa xe, thẳng tay tát 2 cái vào mặt người phụ nữ. Cú tát mạnh đến mức khiến nạn nhân ngã dúi dụi xuống đường.

Nhờ người đi đường can ngăn nên sự việc không đi quá xa - Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến sự việc trên, một người đi đường đã dùng ô để đẩy tài xế ra xa. Sau đó, nạn nhân đã đứng dậy, tiếp tục tranh cãi với tài xế ô tô. Tuy nhiên, anh ta vẫn không xin lỗi, tiếp tục lên xe rồi bỏ đi.

Ngay khi được đăng tải, đoạn clip này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành động của tài xế ô tô.

“Dù chị gái kia có sai thì việc đánh phụ nữ như vậy là không nên. Nhìn chị đó ngã dúi dụi xuống đất thì biết cú tát đó mạnh cỡ nào”, K.L bình luận.

“Đàn ông gì mà vũ phu dễ sợ. May nhờ có người đi đường ngăn cản nếu không thì chị này còn phải chịu thêm nhiều cái tát khác nữa rồi”, một cư dân mạng bức xúc.