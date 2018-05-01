Bị ung thư buồng trứng, mẹ hai con phải trả giá bằng cả mạng sống vì tin lời 'cò mồi' bệnh viện

Xã hội 01/05/2018 15:30

Nói về trường hợp của chị H., bác sĩ Tiến tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì nếu chị chữa trị tại BV Ung Bướu ngay từ đầu, không bị "cò mồi" dụ dỗ, có lẽ số phận chị đã khác.

Mới đây, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Khoa Ngoại 1 (Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) chia sẻ câu chuyện đau lòng về một nữ bệnh nhân tên T.T.D.H. (38 tuổi, nhà ở Đồng Nai) bị ung thư buồng trứng. Khi chị H. tìm đến bác sĩ Tiến cầu cứu, mọi thứ đã không thể cứu chữa được nữa.

Bị ung thư buồng trứng, mẹ hai con phải trả giá bằng cả mạng sống vì tin lời 'cò mồi' bệnh viện - Ảnh 1

Cổng Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - Ảnh: Afamily

Bác sĩ Tiến cho biết, chị H. nói rằng đã có chồng và 2 đứa con đang tuổi ăn học. Gia đình chị đang hạnh phúc ấm êm thì bỗng một ngày chị H. thấy bụng trướng lên và không thiết ăn uống gì. Sau khi kiểm tra và siêu âm tại bệnh viện tỉnh, bác sĩ ở đây chẩn đoán bệnh nhân có u buồng trứng, đề nghị chị đến bệnh viện Ung Bướu TPHCM điều trị.

Tuy nhiên do bận việc nên mãi 3 tuần sau chị H. mới lên Bệnh viện Từ Dũ khám. Làm xét nghiệm xong, chị H. được chẩn đoán bị ung thư buồng trứng giai đoạn 2, tiếp tục nói chị sang BV Ung Bướu điều trị. Nghe tin dữ, chị H. gần như ngã quỵ, cùng gia đình tức tốc sang đây thăm khám.

Khi đến BV Ung Bướu, chị H. thấy bệnh nhân quá đông nên đang băn khoăn có nên tiếp tục chờ khám hay không. Lúc này, một người đàn ông tiến tới, hỏi chị muốn khám nhanh không, chỉ tốn khoảng 200 ngàn là được.

Bị ung thư buồng trứng, mẹ hai con phải trả giá bằng cả mạng sống vì tin lời 'cò mồi' bệnh viện - Ảnh 2
BV Ung Bướu thường có rất đông bệnh nhân, các 'cò mồi' cũng lợi dụng nơi này để trục lợi - Ảnh: Afamily

Không hề biết mình gặp phải "cò mồi", chị H. gật đầu đồng ý và được tên này dẫn đến một phòng khám lạ. Sau khi siêu âm và khám bụng, bác sĩ ở đây kết luận chị H. bị ung thư buồng trứng và phải phẫu thuật ngay, nơi này cũng nói sẽ giới thiệu cho chị một bác sĩ giỏi, tay nghề cao.

Nhẹ dạ cả tin, chị H. nộp luôn 40 triệu tiền phẫu thuật. Một tuần sau ca mổ, chị H. được chuyển đến nơi khác để hóa trị, dùng 6 đợt thuốc với tổng chi phí lên tới hơn 100 triệu đồng.

Tuy nhiên sau 2 tháng, bụng chị H. càng trướng to lên và mệt mỏi, khó thở. Được mọi người khuyên nhủ, chị vội vã gom hết tiền bạc đến BV Ung Bướu, vào thẳng khoa Ngoại 1 khám. Bác sĩ Tiến trực tiếp khám và phẫu thuật cho chị H. Dù rất cố gắng cứu chữa nhưng ekip điều trị hoàn toàn bất lực. Ca mổ ung thư buồng trứng tái phát thất bại.

Bị ung thư buồng trứng, mẹ hai con phải trả giá bằng cả mạng sống vì tin lời 'cò mồi' bệnh viện - Ảnh 3
Bác sĩ Tiến chia sẻ câu chuyện của bệnh nhân H. - Ảnh: Afamily

"Khi tôi tiếp nhận, bệnh nhân đã trong tình trạng bụng báng với khối bướu tái phát xâm lấn túi cùng và vách chậu, xâm lấn trực tràng và di căn gan. Đó là lý do cuộc phẫu thuật thất bại. Bây giờ đời sống của người phụ nữ này còn tính theo từng tháng. Và số phận của những đứa con còn nhỏ dại...", bác sĩ Tiến thở dài bất lực.

Bác sĩ Tiến chua xót cảnh báo mọi người, điều trị ung thư phụ khoa không phải chỉ có mổ là đủ, mà phải điều trị đa mô thức phối hợp giữa Phẫu trị - Hoá trị - Xạ trị một cách nhuần nhuyễn.

"Ung thư phụ khoa trong giai đoạn xâm lấn sớm phẫu trị được đặt ra hàng đầu phải lấy ra khỏi cơ thể khối bướu. Sau đó tuỳ giai đoạn bệnh, diễn tiến bệnh xâm lấn trong ổ bụng mà hoá trị hay xạ trị. Còn nếu bệnh nhân đến trong giai đoạn trễ, bướu to xâm lấn nhiều thì sẽ hoá trị hay xạ trị cho bướu nhỏ lại sau đó sẽ mổ lấy hết.

Khi cả 3 cách điều trị trên thất bại vẫn còn một loại "vũ khí tối tân" nữa là thuốc ngắm trúng đích, giống như bơm thông minh chỉ tiêu diệt tế bào bướu cứng đầu nhất. Cả 4 loại vũ khí này chỉ có tại BV Ung Bướu, nếu thiếu một trong những vũ khí trên thì điều trị ung thư phụ khoa chỉ mang tính cách tạm bợ, không đúng phát đồ điều trị ung thư trên thế giới hiện nay", bác sĩ Tiến trao đổi với Afamily.

Bị ung thư buồng trứng, mẹ hai con phải trả giá bằng cả mạng sống vì tin lời 'cò mồi' bệnh viện - Ảnh 4

Một trường hợp nữ bệnh nhân bị ung thư buồng trứng nặng được bác sĩ Tiến và ekip điều trị 'cải tử hoàn sinh' - Ảnh: Afamily

Cũng theo bác sĩ, nếu điều trị tại bệnh viện khác, bệnh nhân không thể có đầy đủ điều kiện như vậy, đồng thời phải tốn rất nhiều chi phí phát sinh. 

Nói về trường hợp của chị H., bác sĩ Tiến tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì nếu chị chữa trị tại BV Ung Bướu ngay từ đầu, không bị "cò mồi" dụ dỗ, có lẽ số phận chị đã khác.

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Từ khóa:   ung thư buồng trứng cò mồi bệnh viện

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