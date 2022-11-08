Bị từ chối tình cảm, nam thanh niên 'trút hận thù' lên hàng loạt phụ nữ đi trên đường

Xã hội 08/11/2022 08:59

Tại phố Hoàng Như Tiếp (phường Bồ Đề, quận Long Biên), Huy dùng bóng đèn tuýp vụt vào mặt một nữ sinh lớp 9 khiến nạn nhân gãy sống mũi.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 7/11, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hai Bà Trưng đang tạm giữ Trần Lê Huy (31 tuổi) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Huy được xác định nhiều lần dùng hung khí, tấn công người đi đường, chủ yếu là phụ nữ, trên địa bàn các quận nội thành tại Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, Huy có 2 tiền án. Sau khi ra tù, nghi phạm từng tỏ tình với một số người phụ nữ nhưng không được chấp nhận. Từ đó, đối tượng nảy sinh lòng hận thù với "phái yếu", đặc biệt là những người có điều kiện kinh tế.

 

Từ lòng thù hận này, Huy lên kế hoạch tấn công những người phụ nữ đi đường bằng hung khí như gạch, gậy gỗ, bóng đèn, dao...

Bị từ chối tình cảm, nam thanh niên 'trút hận thù' lên hàng loạt phụ nữ đi trên đường - Ảnh 1
Camera ghi cảnh Huy tấn công một người phụ nữ trên đường - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ Infonet/ Vietnamnet, kết quả điều tra ban đầu xác định, sáng 25/10, Huy ném gạch vào một phụ nữ ở phố Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Hai ngày sau, đối tượng tiếp tục dùng gạch ném vào đầu một người phụ nữ khác ở phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Đến tối 2/11, tại phố Hoàng Như Tiếp (phường Bồ Đề, quận Long Biên), Huy dùng bóng đèn tuýp vụt vào mặt một nữ sinh lớp 9 khiến nạn nhân gãy sống mũi.

Chiều ngày hôm sau, nghi phạm cầm gậy gỗ đánh vào đầu một người phụ nữ tại cửa Trung tâm thương mại Tràng Tiền rồi bỏ chạy. Khi chạy đến phố Thái Phiên, hắn ta lại cứa cổ chị Y. (21 tuổi) bằng dao nhưng nạn nhân may mắn không bị nguy hiểm tính mạng.

Chưa dừng lại, cũng trong ngày 3/11, Huy còn gây thương tích cho 2 người phụ nữ khác tại quận Hoàn Kiếm.

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