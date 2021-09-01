Bí thư Thành ủy TP.HCM: Không thể nới giãn cách xã hội khi chưa đủ điều kiện

Theo thông tin của Báo Thanh Niên, phát biểu tại hội nghị trực tuyến Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM mở rộng chiều tối 30/8, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá, 7 ngày qua thực hiện các biện pháp nâng cao, ứng phó với dịch Covid-19 được triển khai khẩn trương, nghiêm túc của cả hệ thống chính trị, từ thành phố đến cơ sở.

Bên cạnh, ông Nên cho rằng kết quả xét nghiệm ở vùng đỏ, vùng cam với tỷ lệ F0 là 3,8% trên tổng số mẫu cho thấy người dân đã chấp hành giãn cách có hiệu quả. Số ca lây lan ra cộng đồng mức độ nằm trong tầm có thể kiểm soát, xử lý, điều trị.

Việc triển khai biện pháp y tế đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, xét nghiệm thần tốc, tiêm vắc xin khẩn trương, điều trị F0 có hiệu quả kéo giảm các ca tử vong, tập trung chăm lo cung ứng hàng hóa thiết yếu, an sinh xã hội. Ông Nên phân tích: “Không thể cứ phải thực hiện Chỉ thị 16 mãi được, nhưng cũng không thể nới rộng, khi chúng ta chưa đủ điều kiện. Phải đủ điều kiện cần và đủ tương đối mới có thể nới rộng các giải pháp”.

Việc đi lại của người dân những ngày siết chặt giãn cách được kiểm soát nghiêm ngặt - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin của VOV.vn, ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng ban, Người phát ngôn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, mục tiêu của thành phố là hoàn thành việc tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên sinh sống ở thành phố (khoảng 7,2 triệu người - tính đến tháng 6/2021). Lộ trình tiêm vaccine từ nay đến cuối năm được chia làm 4 giai đoạn, trong đó số vaccine cần là khoảng 8,1 triệu liều (sử dụng cho mũi 1 là 1,4 triệu liều, sử dụng mũi 2 là hơn 6,7 triệu liều).

Theo ông Phạm Đức Hải, việc thực hiện các mục tiêu này phụ thuộc vào phân phối vaccine của Bộ Y tế. Thành phố đang tiếp tục vận động người dân tiêm ngừa để mọi người thấy được tầm quan trọng của việc tiêm vaccine trong việc giảm thiểu lây lan, sớm đạt miễn dịch cộng đồng, mỗi công dân cần xem tiêm vaccine là quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh: "Chúng ta không thể bỏ ngay giãn cách xã hội khi không đủ điều kiện. Một trong những điều kiện để kiểm soát dịch bệnh là tiêm vaccine".

Ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng ban, người phát ngôn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM - Ảnh: VOV

Theo Bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện nay, tỷ lệ tử vong tại TP.HCM là 4,2%. Cụ thể, trong tuần qua, số ca tử vong khoảng 250 – 300 ca. So với thế giới (tỷ lệ tử vong ở mức 2,1 – 4,4%) thì thành phố đang nằm trong mức giới hạn cao và ngành y tế đang nỗ lực để giảm số tử vong.

Trong vài ngày hoặc một tuần tới, số ca tử vong trong ngày tại thành phố mới có thể giảm. Hiện thành phố đang có 9.336 bệnh nhân nặng, trong đó có 1.035 trường hợp rất nguy kịch, 18 trường hợp phải sử dụng ECMO nên số ca tử vong chỉ có thể giảm dần với điều kiện phải ngăn chặn được sự xuất hiện các ca mới.

"Vấn đề quan trọng nhất là không để số ca mắc mới nhiều. Thật ra hiện nay khi thực hiện Chỉ thị 16, giãn cách xã hội nghiêm, phối hợp với tiêm vaccine thì sẽ là giải pháp để giảm nhiều ca mắc mới cùng lúc" - ông Châu nêu thêm.