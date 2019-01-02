Bị nghe lén khi gọi điện cho con, mẹ Đình Trọng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi tiết lộ danh tính ‘kẻ gian'

Mỗi lần con trai đi xa tham gia thi đấu, cô Hương (mẹ cầu thủ Trần Đình Trọng) đều gọi video call để hỏi thăm sức khỏe. Tuy nhiên, mỗi khi hai mẹ con trò chuyện, bên cạnh Đình Trọng thường xuyên có người thứ ba xuất hiện.

Không chỉ phối hợp ăn ý trên sân cỏ mà ngay cả ngoài đời thực, các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam cũng thân thiết với nhau như anh em trong gia đình. Trong đó, hai cầu thủ nổi tiếng gắn bó với nhau nhất là trung vệ Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng. Vì quá thân thiết nên mặc dù Đình Trọng đã có bạn gái, các fan vẫn ra sức “đẩy thuyền” Tư Dũng và Trọng Ỉn. Biết được điều này, họ chẳng những không ngại ngần mà còn thoải mái thể hiện tình cảm với nhau dù ở bên ngoài hay trên mạng xã hội.

Mặc dù Đình Trọng đã có bạn gái nhưng các fan vẫn 'ship' Đình Trọng - Tiến Dũng nhiệt tình vì cả hai vô cùng thân thiết và dễ thương - Ảnh: Internet Không chỉ gọi nhau là “bồ - bồ”, trêu ghẹo, giận dỗi nhau mà cả hai còn chăm chỉ đăng những bức ảnh đôi với những lời ngắn gửi hết sức ngọt ngào.

Những tin nhắn, bình luận dễ thương của hai anh chàng khiến fan hâm mộ thích thú - Ảnh: Vốn Là Thính Ngập Trời - Tư Dũng & Trọng Ỉn Blog Ngoài những bức ảnh được chính hai cầu thủ đăng trên trang cá nhân, mới đây mẹ của Trần Đình Trọng còn tiết lộ một bí mật vô cùng thú vị liên quan đến hai chàng trai này. Theo đó, mỗi lần cô gọi video call cho Đình Trọng thì người xuất hiện bên cạnh con trai mình nhiều nhất chính là Tiến Dũng. Sau khi clip phỏng vấn này được chia sẻ, các fan của Trọng Ỉn và Tư Dũng vô cùng phấn khích vì sự dễ thương của hai anh chàng. Theo tiết lộ của cô Hương, người hay xuất hiện bên cạnh Đình Trọng trong mỗi lần cô video call với con trai là Bùi Tiến Dũng - Ảnh cắt từ clip Hiện tại, Đình Trọng đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ sang Hàn Quốc để chữa trị chấn thương gặp phải trong trận chung kết AFF Cup 2018 vừa qua. Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng đang cùng các đồng đội ráo riết tập luyện để tham gia Asian Cup 2019.

"Bão" chấn thương càn quét đội tuyển, thầy Park sẵn sàng gọi Đình Trọng trở lại Trước trận đấu giao hữu với Triều Tiên, HLV Park Hang-seo đã bày tỏ sự lo lắng về tình hình nhân sự của đội tuyển Việt Nam khi Lục Xuân Hưng, Trọng Hoàng... lần lượt chấn thương. Theo chia sẻ của cán bộ truyền thông VFF, thầy Park đang cân nhắc việc gọi Đình Trọng trở lại trước thềm Asian Cup 2019.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nghe-len-khi-goi-dien-cho-con-me-dinh-trong-khien-cong-dong-mang-bat-ngo-khi-tiet-lo-danh-tinh-ke-gian-310031.html