Bị mẹ lừa uống thuốc 'trá hình' hộp sữa, cậu bé gãi đầu hoang mang cực đáng yêu khiến dân mạng điên đảo

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh bà mẹ thông minh đã nghĩ ra cách nhét ống thuốc vào vỏ hộp sữa để "đánh lừa" con trai thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Điều gây chú ý nhất đoạn video chính là biểu cảm hoang mang của em bé, rõ ràng thấy có điều gì đó...sai sai nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra khiến người xem không thể nhịn cười.

Là bố mẹ, ai cũng mong muốn con mình được khỏe mạnh, mau lớn. Thế nhưng hầu hết trẻ em lại thường xuyên bị bệnh vặt, khiến các bậc phụ huynh đau đầu nghĩ cách cho các bé uống thuốc đủ cữ, đúng giờ. Bởi vì chẳng đứa trẻ nào thích thú với việc uống thuốc cả. Chỉ cần nghe đến từ "thuốc" là lập tức nhăn nhó, tìm mọi cách trốn tránh.

Clip cậu bé biểu cảm siêu hoang mang vì bị mẹ lừa uống thuốc qua vỏ hộp sữa

Theo hình ảnh trong clip, cậu bé không ngần ngại hút rồn rột "hộp sữa" thơm ngon mà mẹ đưa cho. Thế nhưng khi phát hiện ra vị sữa có gì đó...sai sai liền lùi ra xa, nhăn nhó và hoang mang tột cùng. Sau đó, em bé lấy tay xoa xoa chiếc đầu tròn lông lốc chỉ có lún phún vài sợi tóc và biểu cảm cực hài hước khiến người xem cười ngất.

Cậu bé hút rồn rột 'hộp sữa' thơm ngon - Ảnh cắt từ clip

Có vẻ đã phát hiện có gì đó sai sai thì phải - Ảnh cắt từ clip

Cậu bé vừa hoang mang vừa gãi đầu khó hiểu, ôi bà mẹ thật lắm chiêu quá đi! - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip vỏn vẹn 15 giây đã thu hút hơn 2,9 triệu lượt thích cùng hàng trăm ngàn bình luận xuýt xoa.

"Khuôn mặt bị lừa đáng yêu thế không biết. Nể bà mẹ lắm chiêu này thật", P.L. bình luận.

"Cách này đáng học hỏi đây, phải lưu lại để đối phó với chứng sợ uống thuốc của bé con nhà mình mới được", H.L. cho biết.

"Cái này nhiều người áp dụng rồi nhưng chính biểu cảm hoang mang của cậu bé mới gây 'bão'. Đáng yêu muốn xỉu", Y.D. bày tỏ.

Hiện tại đoạn video vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và được nhiều người chia sẻ.