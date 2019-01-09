Bị khuyên giải nghệ, Hà Đức Chinh đáp trả đanh thép: 'Tôi không quan tâm những bình luận tiêu cực'

Xã hội 09/01/2019 21:08

Hà Đức Chinh cho biết anh không lên mạng đọc những bình luận tiêu cực đang công kích mình. Ngoài ra, chàng tiền đạo cũng khẳng định cả đội vẫn giữ vững tinh thần và tích cực tập luyện sau trận thua Iraq, sẵn sàng hướng tới cuộc đối đầu Iran hôm 12/1 tới.

Tối qua (8/1), đội tuyển Việt Nam đã để mất điểm trước Iraq sau bàn thua ở phút thi đấu chính thức cuối cùng khiến người hâm mộ vô cùng hụt hẫng. Sau trận đấu, một số fan hâm mộ đã nổi giận, họ cho rằng lỗi lớn nhất thuộc về Hà Đức Chinh. Tuy được vào sân thay Công Phượng nhưng không thể hiện được nhiều trong suốt 30 phút có mặt trên sân. Những người này đã dùng nhiều lời lẽ công kích, chửi bới khó nghe trên trang cá nhân của chàng tiền đạo.

Bị khuyên giải nghệ, Hà Đức Chinh đáp trả đanh thép: 'Tôi không quan tâm những bình luận tiêu cực' - Ảnh 1

Bị khuyên giải nghệ, Hà Đức Chinh đáp trả đanh thép: 'Tôi không quan tâm những bình luận tiêu cực' - Ảnh 2

Bị khuyên giải nghệ, Hà Đức Chinh đáp trả đanh thép: 'Tôi không quan tâm những bình luận tiêu cực' - Ảnh 3
Đức Chinh chẳng phải là ngọn nguồn khiến đội tuyển Việt Nam thua trước Iraq nhưng đang phải nhận về nhiều lời lẽ không hay - Ảnh: Facebook
Bị khuyên giải nghệ, Hà Đức Chinh đáp trả đanh thép: 'Tôi không quan tâm những bình luận tiêu cực' - Ảnh 4
Facebook Hà Đức Chinh hiện đang bị tấn công dữ dội - Ảnh: Facebook

Đáp lại, cầu thủ sinh năm 1997 cho biết anh không quan tâm đến những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Trận đấu với Iraq đã kết thúc và Đức Chinh không muốn suy nghĩ quá nhiều bởi chặng đường chinh phục Asian Cup 2019 vẫn còn rất dài phía trước. Các cầu thủ đã họp lại rút kinh nghiệm, nhắc nhở nhau cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống giữ sức cho hành trình phía trước. 

Bị khuyên giải nghệ, Hà Đức Chinh đáp trả đanh thép: 'Tôi không quan tâm những bình luận tiêu cực' - Ảnh 5
Tiền đạo Hà Đức Chinh khẳng định cả đội vẫn giữ vững tinh thần và tích cực tập luyện sau trận thua Iraq, sẵn sàng hướng tới cuộc đối đầu Iran hôm 12/1 tới - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên Đức Chinh bị chỉ trích. Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Đức Chinh đã 3 lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Sau trận đấu, Facebook cá nhân của anh cũng bị tấn công dữ dội bằng đủ lời lẽ khó nghe. 

Hiện phần đông cư dân mạng vẫn bênh vực Hà Đức Chinh, động viên anh và đồng đội hãy cố gắng hơn nữa, cống hiến hết mình và mang đến những trận cầu đỉnh cao cho người hâm mộ.

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Đức Chinh vào sân thay Công Phượng trong trận mở màn Asian Cup của đội tuyển Việt Nam và nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, Đặng Văn Lâm cũng phải nghe nhiều lời lẽ không hay vì để Iraq chọc thủng lưới 3 lần.

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Từ khóa:   Hà Đức Chinh Asian Cup 2019

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