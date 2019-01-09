Bị khuyên giải nghệ, Hà Đức Chinh đáp trả đanh thép: 'Tôi không quan tâm những bình luận tiêu cực'

Tối qua (8/1), đội tuyển Việt Nam đã để mất điểm trước Iraq sau bàn thua ở phút thi đấu chính thức cuối cùng khiến người hâm mộ vô cùng hụt hẫng. Sau trận đấu, một số fan hâm mộ đã nổi giận, họ cho rằng lỗi lớn nhất thuộc về Hà Đức Chinh . Tuy được vào sân thay Công Phượng nhưng không thể hiện được nhiều trong suốt 30 phút có mặt trên sân. Những người này đã dùng nhiều lời lẽ công kích, chửi bới khó nghe trên trang cá nhân của chàng tiền đạo.

Đáp lại, cầu thủ sinh năm 1997 cho biết anh không quan tâm đến những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Trận đấu với Iraq đã kết thúc và Đức Chinh không muốn suy nghĩ quá nhiều bởi chặng đường chinh phục Asian Cup 2019 vẫn còn rất dài phía trước. Các cầu thủ đã họp lại rút kinh nghiệm, nhắc nhở nhau cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống giữ sức cho hành trình phía trước.

Tiền đạo Hà Đức Chinh khẳng định cả đội vẫn giữ vững tinh thần và tích cực tập luyện sau trận thua Iraq, sẵn sàng hướng tới cuộc đối đầu Iran hôm 12/1 tới - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên Đức Chinh bị chỉ trích. Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Đức Chinh đã 3 lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Sau trận đấu, Facebook cá nhân của anh cũng bị tấn công dữ dội bằng đủ lời lẽ khó nghe.

Hiện phần đông cư dân mạng vẫn bênh vực Hà Đức Chinh, động viên anh và đồng đội hãy cố gắng hơn nữa, cống hiến hết mình và mang đến những trận cầu đỉnh cao cho người hâm mộ.