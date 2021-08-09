Bị giữ lại vì vi phạm quy định giãn cách, cụ ông 90 tuổi giơ mũ cối 'phăng phăng' công an cùng lời lẽ khó nghe

Bị chặn lại do vi phạm luật giãn cách xã hội mùa dịch, ông cụ liên tục tỏ thái độ chống đối, thậm chí đánh thẳng vào người lực lượng chức năng.

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch đang căng mình ngày đêm để giúp người dân mau chóng đẩy lùi dịch bệnh. Phần lớn mọi người đều thấu hiểu sự vất vả, khó khăn của lực lượng chống dịch nên có ý thức tốt, chấp hành mọi quy định yêu cầu về giãn cách. Song, vẫn không ít trường hợp cố ý chống đối lực lượng chức năng. Mới đây, trên mạng xã hội, một đoạn clip đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt ghi lại hình ảnh một cụ ông khoảng 90 tuổi gây rối tại chốt kiểm soát dịch khiến dư luận vô cùng bức xúc. Cụ thể, theo diễn biến trong đoạn clip, ông cụ bị giữ lại chốt vì vi phạm chỉ thị giãn cách. Đáng nói, lúc này cụ ông liền phản pháo bằng cách cầm mũ cối doạ đánh chiến sĩ công an và liên tục nói: "Tao đánh vào cái mặt mày đấy. Mày định ăn trộm xe tao à?"

Cụ ông làm loạn ở chốt kiểm soát dịch - Ảnh: Cắt từ clip Khi được giải thích cặn kẽ, cụ ông không những không chấp nhận còn liên tục tỏ thái độ khó chịu, thậm chí là la làng, chửi bới, dùng rất nhiều từ ngữ tục tĩu với lực lượng chức năng. Dù vậy, anh công an vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng mời ông cụ về đồn công an làm việc: "Cháu nói là cháu mời ông về công an làm việc. Thôi ông chấp hành đi".

Lúc này, ông cụ vẫn nhất quyết không chịu hợp tác, định dắt xe rời đi nhưng bị lực lượng chức năng chặn lại. Ông cụ liền hét lớn: "Mày mà động vào xe tao tao đấm mày, mày định lấy trộm xe à? Tao cho một phát vào mặt mày ngay, mày đòi doạ tao à? Tao chín chục tuổi đầu rồi... Mày tưởng tao sợ mày à? Đến trăm người đến đây cũng thế thôi. Mày gọi điện đi, nào mày định doạ gì tao nào? Già chín chục tuổi đầu rồi mà còn sợ trẻ con..." Người đàn ông dùng mũ cối doạ đánh chiến sĩ công an trực chốt - Ảnh: Cắt từ clip Đỉnh điểm là ông cụ đấm thật mạnh vào tay công an khi người này đang cố chặn hành động bỏ đi. Sau đó đối tượng ấn cổ, đánh vào người, gạt rơi mũ của công an xuống. Những người xung quanh chứng kiến vụ việc cũng cố gắng ngăn cản, nhắc nhở cho ông bình tĩnh lại: "Ông phải xem ti vi nhiều vào, nghe đài nhiều vào. Bây giờ đang dịch Covid, dịch bệnh, giờ không được ra ngoài đường". Dù nói thế nào vẫn có tác dụng, quá bức xúc với thái độ của ông cụ, người dân xung quanh đã hô lớn: "Bắt giữ lại luôn", nhanh chóng cùng lực lượng chức năng tiến tới khống chế, đưa về phường giải quyết. Người dân cùng công an phải khống chế ông cụ đưa về phường giải quyết - Ảnh: Cắt từ clip Sau khi đoạn clip đăng tải, dân mạng đã không ngừng thả phẫn nộ trước hành động của ông cụ. Đồng thời, hàng nghìn bình luận chỉ trích rằng dù đã lớn tuổi nhưng người này lại thiếu ý thức, không làm gương tốt để nhóm trẻ noi theo.

Cảm động hình ảnh 2 nữ tình nguyện viên chống dịch bế cụ bà mắc Covid-19 đang có dấu hiệu nặng vào viện cấp cứu Sau khi kiểm tra thấy tình trạng sức khỏe của bệnh nhân lớn tuổi mắc Covid-19 đang có dấu hiệu nặng, 2 nữ tình nguyện viên đã nhanh chóng bế bệnh nhân vào bệnh viện để kịp thời cấp cứu điều trị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-giu-lai-vi-vi-pham-quy-dinh-gian-cach-cu-ong-90-tuoi-gio-mu-coi-phang-phang-cong-an-cung-loi-le-kho-nghe-416750.html