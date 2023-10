Bị giữ lại vì vi phạm quy định giãn cách, cụ ông 90 tuổi giơ mũ cối 'phăng phăng' công an cùng lời lẽ khó nghe

Mới đây, trên mạng xã hội, một đoạn clip đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt ghi lại hình ảnh một cụ ông khoảng 90 tuổi gây rối tại chốt kiểm soát dịch khiến dư luận vô cùng bức xúc. Cụ thể, theo diễn biến trong đoạn clip, ông cụ bị giữ lại chốt vì vi phạm chỉ thị giãn cách. Đáng nói, lúc này cụ ông liền phản pháo bằng cách cầm mũ cối doạ đánh chiến sĩ công an và liên tục nói: "Tao đánh vào cái mặt mày đấy. Mày định ăn trộm xe tao à?"

Cụ ông làm loạn ở chốt kiểm soát dịch - Ảnh: Cắt từ clip

Khi được giải thích cặn kẽ, cụ ông không những không chấp nhận còn liên tục tỏ thái độ khó chịu, thậm chí là la làng, chửi bới, dùng rất nhiều từ ngữ tục tĩu với lực lượng chức năng.

Dù vậy, anh công an vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng mời ông cụ về đồn công an làm việc: "Cháu nói là cháu mời ông về công an làm việc. Thôi ông chấp hành đi".