Bị đòi tiền sau 'quan hệ', chú rể lấy đá đập chết cháu

Xã hội 23/09/2019 11:03

Sau khi "quan hệ", nạn nhân đòi tiền thì bị người tình dùng đá đánh tử vong. Hiện nghi phạm đã bị bắt giữ về hành vi giết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với Giàng Mí Tỉnh (SN 1991, trú tại thôn Phìn Tỷ B, xã Du Tiến, huyện Yên Minh) để điều tra về hành vi giết người.

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Nghi phạm Giàng Mí Tỉnh - Ảnh: Zing

Nạn nhân là chị Giàng Thị Súa (SN 2002, cháu bên vợ của Tỉnh), trú tại thôn Phìn Tỷ A, xã Du Tiến, huyện Yên Minh).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 18/9, Tỉnh và Súa rủ nhau đi chơi. Sau đó Tỉnh điều khiển xe máy chở Súa đến thôn Bản Lý, xã Du Tiến ngồi tâm sự và quan hệ tình dục.

Trên đường về, Súa đòi tiền nhưng Tỉnh trả lời là không có tiền nên 2 bên đã xảy ra xô xát. Tỉnh đánh Súa ngã xuống đất và lấy đá đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân. Thấy Súa đã chết, Tỉnh chạy xe máy về nhà ngủ.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã báo công an. Nhận được tin, Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Công an huyện Yên Minh khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt Giàng Mí Tỉnh.

Theo Phapluatplus, Tỉnh và Súa có mối quan hệ họ hàng. Tỉnh là chú rể, còn nạn nhân Súa là cháu bên vợ của Tỉnh. Hiện tại Súa đã có gia đình, chồng Súa đang đi xa.

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