Bị cắt tóc trông như 'bát úp lên đầu', cậu nhóc vẫn nhận xét cực ngọt khiến tim mẹ tan chảy

Xã hội 25/04/2020 12:51

Người mẹ cắt tóc cho con trai, thành phẩm là kiểu tóc 'bát úp lên đầu' thần thánh khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Để đề phòng sự lây lan của dịch Covid-19, vừa qua nước ta đã thực hiện cách ly xã hội trong vòng 3 tuần. Nhiều bà mẹ đã trở thành thợ cắt tóc bất đắc dĩ cho chồng con, không phải một mà là nhiều lần. Điển hình như trường hợp của hai mẹ con hiện đang sống ở Hà Nội trong bài viết dưới đây.

Cụ thể, chị V.T. chia sẻ hình ảnh cắt tóc cho con trai lên mạng xã hội khiến ai nấy không thể nhịn cười. Ngay cả chồng chị T. cũng phải thốt lên "Mẹ úp bát lên đầu con à?".

Bất ngờ nhất là thái độ của bé trai khi chứng kiến thành quả của mẹ. Cậu bé chẳng những không khóc lóc, khó chịu khi bị mẹ lôi ra cắt tóc mà tự ngắm mình xong, bé còn thốt lên "Mẹ cắt tóc cho con đẹp thế! Con yêu mẹ nhất!". Khỏi phải nói, trái tim người mẹ lập tức tan chảy khi nghe những lời này của con. 

Bị cắt tóc trông như 'bát úp lên đầu', cậu nhóc vẫn nhận xét cực ngọt khiến tim mẹ tan chảy - Ảnh 1
Mẹ cắt tóc cho con trai, thành phẩm như cái bát úp khiến dân mạng cười ngất - Ảnh: FB

Hình ảnh gây sốt mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ: "Hồi đó mình cũng hay cắt tóc cho con lắm mà bây giờ hết rồi. Vì cắt xong lại phải mang con ra tiệm cho thợ sửa lại"; "Haha đáng yêu ghê luôn á, thế này cần gì phải ra tiệm cho tốn kém"; "Cưng xỉu luôn, hai mẹ con dễ thương quá"; "Mình cũng bảo để mình cắt tóc cho, nhưng bố con nhà nó đều nói thôi buộc tóc tạm lên cũng được, chả tin tưởng mẹ gì cả"...

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