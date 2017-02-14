Bị bạn đánh đập, cưỡng dâm thiếu nữ 15 tuổi để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử

Xã hội 14/02/2017 11:10

Một cô gái 15 tuổi đã tự tử sau khi bị một nhóm bạn bắt nạn và hiếp dâm trong trường học. Trước khi chết, cô bé đã để lại một bức thư tuyệt mệnh mà bất kì ai đọc được cũng sẽ thấy tức giận và phẫn nộ với những gì cô đã phải trải qua, theo Mirror.

Cassidy Trevan, 15 tuổi là học sinh lớp 7 của một trường trung học công lập tại Melbourne, Australia được cho rằng đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường, cô bé đã bị một nhóm bạn đánh đập và cưỡng dâm trong trường học suốt một năm liền khiến cô phải tự vẫn.

Bị bạn đánh đập, cưỡng dâm thiếu nữ 15 tuổi để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử - Ảnh 1
Cassidy Trevan đã rơi vào tình trạng hoảng loạn sau khi bị cưỡng hiếp. Ảnh: Mirror

Theo lời kể của mẹ Cassidy với một tờ báo địa phương thì vào học kỳ cuối của năm học 2013, Cassidy đã tham gia một chương trình giúp cô bé phụ hồi lại sự tự tin và tiếp tục đi học. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc, khi nhóm bạn từng bắt nạn cô bé đến xin lỗi một cách rất chân thành. Nhưng thực chất đó chỉ là một âm mưu để tiếp hục hãm hại Cassidy, vì sau khi đến nhà cô bạn này Cassidy đã bị 2 chàng trai lớn tuổi hơn hiếp dâm.

Trước khi tự kết liễu đời mình, Cassidy đã để lại một bức di thư kể vềt? việc cô bị nhóm bạn hành hung và những người có quyền thế trong trường đã phớt lờ sự việc khiến cô rơi vào tình trạng tồi tệ.

Trong thư Cassidy đã viết: “Tôi thực sự lo lắng nếu họ đã dám làm những điều tồi tệ như vậy đối với tôi thì chắc chắn họ cũng sẽ làm điều tương tự với nhiều người khác. Tôi không viết bức thư này để trả thù những người cưỡng hiếp, hãm hại, dọa nạt hay trêu chọc mình. Tôi cũng không muốn gây bất cứ sự chú ý nào, như đã nói trước đó, tôi chỉ muốn mọi việc rõ ràng và cảnh báo cho những em học sinh phải cẩn thận trước khi bước vào trường học. Để họ không phải rơi vào hoàn cảnh như tôi lúc này”.

Ngoài ra trong thư Cassidy còn cho biết vì danh tiếng của trường mà các nhà lãnh đạo đã phớt lờ những khiếu nại của cô. Kể từ ngày bị hãm hại, cô bé chỉ quanh quẩn một mình và quyết định tự tử sau 18 tháng sống trong đau khổ. Lá thư của Cassidy sau đó không được gửi đi mà nằm yên trong một quyển vở, cho đến gần đây mẹ cô mới phát hiện được bức thư này khi dọn dẹp nhà cửa.

Bị bạn đánh đập, cưỡng dâm thiếu nữ 15 tuổi để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử - Ảnh 2
Linda - mẹ của Cassidy quyết tâm đưa những kẻ có tội ra trừng trị trước pháp luật. Ảnh: Mirror

Bà Linda – mẹ của Cassidy nói với cảnh sát rằng con gái cô không dám báo cảnh sát vì sợ những kẻ kia tìm đến để trả thù. Sau đó, bà Linda đã chuyển trường mới cho con mình. Nhưng cô bé luôn rơi vào tình trạng hoảng sợ, thường xuyên bị mất ngủ vì ám ảnh những việc đã xảy ra.

Cho đến tháng 5 năm 2015, Cassidy đã tự tử, điều này đã khiến cho bà Linda hết sức đau lòng. Đến khi tìm được bức thư của con gái mình để lại, bà quyết tâm trình báo với cảnh sát để đưa những kẻ gây tội ra trừng trị trước pháp luật.

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