Trong quá trình tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ, cơ quan chức năng đã tìm thấy hài cốt 40 liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có một bức ảnh chân dung của thiếu nữ được cất giữ cẩn thận.

Theo Người Lao Động, ngày 25/5, trung tá Nguyễn Bá Lê - Đội trưởng Tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ, Sư đoàn 968 - cho biết, sau 2 tháng triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, đơn vị này đã tìm thấy 40 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Được biết, các hài cốt này được tìm thấy ở độ sâu từ 1 - 3,5 m, cách nhau 20 - 70 cm với nhiều di vật kèm theo như dép cao su, áo mưa, vải dù, lựu đạn chày của Việt Nam...

Đáng lưu ý, trong quá trình phát hiện ra các bộ hài cốt, lực lượng chức năng còn phát hiện một bao ni-lon, bên trong cất giấu bức ảnh chân dung của một cô gái rất cẩn thận. Ngay sau đó, đội tìm keiesm đã gửi bức ảnh này đến Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Quảng Trị phục dựng, với hy vọng bức ảnh này là manh mối góp phần xác định danh tính, đơn vị của các liệt sĩ vừa được tìm thấy. Bức ảnh về thiếu nữ bí ẩn - Ảnh được phục dựng Dù bức ảnh khi được phục dựng xong không rõ nét, nhưng có thể thấy, thiếu nữ trong ảnh sở hữu nhan sắc không phải tầm thường, thuộc dạng "quốc sắc thiên hương" thời bấy giờ. Thiếu nữ bí ẩn có nụ cười đôn hậu, đôi mắt sáng, mang đậm nét đẹp của người phụ nữ Á Đông. Nhiều cư dân mạng cho rằng, có thể, cô chính là "người tình trong mộng" của một chiến sĩ năm xưa. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố thêm nhiều thông tin liên quan đến người phụ nữ này.

Liên quan đến việc phát hiện các hài cốt, theo trung tá Nguyễn Bá Lê, tất cả liệt sĩ tìm thấy đều chưa thể xác định danh tính, phiên hiệu đơn vị. Các hài cốt đang được bảo quản tại Nhà Cộng đồng thôn Tân Xá, chờ làm lễ truy điệu và an táng. "Chiến tranh kết thúc đã lâu, nhiều cựu binh tham gia các trận đánh ở khu vực này đã già, không có thông tin liên lạc khiến việc xác định phiên hiệu cho các liệt sĩ này rất khó khăn" - trung tá Lê bộc bạch. Lực lượng chức năng tại hiện trường tìm kiếm - Ảnh: VNExpress Ba Lòng là địa danh nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây từng là chiến khu. Theo nhận định ban đầu, số hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy có thể là mộ tập thể chôn 53 liệt sĩ của Trung đoàn 6 thuộc Quân khu Trị Thiên - Huế hy sinh trong trận đánh vào ngày 20-10-1965. Những năm qua, cơ quan chức năng đã triển khai khảo sát, tìm kiếm điểm mộ tập thể chôn 53 liệt sĩ trên địa bàn xã Ba Lòng nhưng chưa tìm thấy.

Một người đàn ông bốc cháy như ngọn đuốc dưới cây xà cừ ở Bình Dương Một người đàn ông nguy kịch sau khi được phát hiện đang cháy rực như ngọn đuốc ở một bãi đất trống. Vụ việc xảy ra ở Bình Dương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-an-buc-anh-thieu-nu-thuoc-hang-quoc-sac-thien-huong-duoc-tim-thay-o-chien-khu-ba-long-trong-khu-mo-40-liet-si-406495.html