Tối 7/8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố 34 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có một bệnh nhân ở Hải Dương. Hiện lực lượng chức năng đã công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân này.

CA BỆNH 751 (BN751) tại Hải Dương: Giới tính nam, 45 tuổi, ở Cam Thúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hoà. Bệnh nhân từng ra Hà Nội công tác và tiếp xúc với vợ, con (đang sống tại Quận Sơn Trà, Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 23/7/2020) tại Hà Nội.