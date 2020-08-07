Trong 34 ca nhiễm Covid-19 được Bộ y tế công bố vào tối 7/8, có một ca ở Hải Dương. Bệnh nhân này đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.
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Tối 7/8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố 34 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có một bệnh nhân ở Hải Dương. Hiện lực lượng chức năng đã công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân này.
CA BỆNH 751 (BN751) tại Hải Dương: Giới tính nam, 45 tuổi, ở Cam Thúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hoà. Bệnh nhân từng ra Hà Nội công tác và tiếp xúc với vợ, con (đang sống tại Quận Sơn Trà, Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 23/7/2020) tại Hà Nội.
Ngày 1/8/2020, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt.
Ngày 4/8 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.
Hành trình di chuyển
Sáng ngày 20/7/2020 bệnh nhân có biểu hiện đau rát họng, đi khám Amidan và lấy thuốc tại bệnh xá đơn vị.
Lúc 21 giờ 30 ngày 20/7/2020 bệnh nhân đi máy bay từ Cam Ranh – Nội Bài (không nhớ chuyến bay) và xe con của đơn vị đón thẳng từ sân bay Nội Bài về Học Viện Phòng không không quân (Sơn Tây).
Từ 20/7 đến 24/7/2020 tham gia Hội thao của Học viện Phòng không không quân, ăn cơm và tiếp xúc với nhiều người.
Tối ngày 24/7/2020, bệnh nhân gặp vợ, con (đang sống tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng mới ra Hà Nội ngày 23/7/2020) và gia đình người cháu tại Hà Nội, đi ăn tại nhà hàng Pao quán, Hà Cẩu, Hà Đông.
Sáng ngày 25/7/2020, cả gia đình (3 người) đi tàu hỏa xuống Hải Phòng chuyến 9 giờ 20 phút, toa 11(không nhớ số hiệu, không nhớ số ghế). Nghỉ tại khách sạn số 146, đường Mạc Quyết, Dương Kinh, Hải Phòng.
Sáng ngày 26/7/2020, cả gia đình đi Cát Bà bằng xe đơn vị Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không không quân và chiều quay về khách sạn.
Ngày 27/7/2020, bệnh nhân bay về đơn vị (Cam Ranh).
Từ ngày 27/7/2020 đến 30/7/2020 cách ly tại Bệnh xá đơn vị, nhiệt độ, sức khỏe bình thường.
Ngày 30/7/2020, bay từ Cam Ranh ra Hà Nội cùng 9 người của đơn vị (không nhớ chuyến bay), dự hội nghị, ăn cơm, sinh hoạt tiếp xúc với nhiều người tại nhà khách Quân chủng.
Tối 1/8/2020, xuất hiện sốt, có sử dụng thuốc hạ sốt và thuốc kháng sinh.
Từ ngày 2/8 - 4/8 bệnh nhân dự hội nghị tại Quân chủng. Đến trưa ngày 5/8/2020 bệnh nhân đi xe ô tô dịch vụ từ Hà Nội về Hải Dương, trên xe có 3 khách và lái xe.
Đến 12 giờ 20 phút cùng ngày, bệnh nhân thấy sốt đã vào thẳng khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.
Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.