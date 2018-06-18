Chiều ngày 18/6, liên quan đến vụ việc cháu Hoàng Đình T. (12 tuổi, ngụ xóm 1, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) nghi bị mẹ kế bạo hành đến nhập viện cấp cứu, ông Nguyễn Quang Bằng (trưởng công an xã Thái Sơn) cho biết sau khi tiếp nhận vụ việc, công an xã đã tiến hành xác minh, đồng thời báo cáo vụ việc lên công an huyện Đô Lương. Sáng nay, phía công an huyện cũng đã vào cuộc điều tra.

Người tình nghi gây thương tích cho cháu T. là bà Thái Thị S. (44 tuổi, mẹ kế của cháu bé). Được biết, bà S. đang là giáo viên, công tác tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Cháu T. là con duy nhất của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng. Chị Hồng sớm qua đời vì bệnh tật. Người chồng sau đó đi bước nữa với bà S.

Là bộ đội nên bố T. thường xuyên phải xa nhà, chỉ cuối tuần mới về. Hàng ngày chỉ có bà S. với T. ở nhà.

Bệnh viện nơi T. đang được chăn sóc và điều trị

Sáng ngày 17/6, ông nội của T. cùng một số người thân phát hiện cơ thể của cháu bé đầy thương tích nên đã gặng hỏi rồi nhanh chóng đưa em đến bệnh viện huyện cấp cứu. Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hoa (dì ruột của cháu T.) cho biết, hiện sức khỏe của cháu đã dần ổn định nhưng tinh thần vẫn đang rất hoảng loạn. Gia đình vẫn đang luân phiên túc trực và chăm sóc cháu tại tầng 2, khoa ngoại, bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương.

Nói về vụ việc cháu mình bị mẹ kế đánh, chị Hoa chia sẻ thêm: "Khi đưa cháu đến bệnh viện, tôi hỏi thì nó nói bị mẹ đánh. Vì cháu còn rất hoảng loạn nên chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều. Thương cho thằng bé quá, sớm mồ côi mẹ, cứ tưởng sẽ được mẹ kế yêu thương, nào ngờ lại bị đánh ra nông nỗi này".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.