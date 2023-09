Chiều ngày 18/6, liên quan đến vụ việc cháu Hoàng Đình T. (12 tuổi, ngụ xóm 1, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) nghi bị mẹ kế bạo hành đến nhập viện cấp cứu, ông Nguyễn Quang Bằng (trưởng công an xã Thái Sơn) cho biết sau khi tiếp nhận vụ việc, công an xã đã tiến hành xác minh, đồng thời báo cáo vụ việc lên công an huyện Đô Lương. Sáng nay, phía công an huyện cũng đã vào cuộc điều tra.