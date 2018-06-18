Bé trai bị mẹ kế là giáo viên bạo hành đến nhập viện: Nạn nhân vẫn còn rất hoảng loạn

Xã hội 18/06/2018 16:48

Mẹ mất sớm, bố đi bước nữa với mong muốn có chỗ dựa tinh thần và để cùng chăm sóc con. Nào ngờ, T. không được mẹ kế yêu thương mà còn bị đánh đập đến mức phải nhập viện cấp cứu.

Chiều ngày 18/6, liên quan đến vụ việc cháu Hoàng Đình T. (12 tuổi, ngụ xóm 1, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) nghi bị mẹ kế bạo hành đến nhập viện cấp cứu, ông Nguyễn Quang Bằng (trưởng công an xã Thái Sơn) cho biết sau khi tiếp nhận vụ việc, công an xã đã tiến hành xác minh, đồng thời báo cáo vụ việc lên công an huyện Đô Lương. Sáng nay, phía công an huyện cũng đã vào cuộc điều tra.

Bé trai bị mẹ kế là giáo viên bạo hành đến nhập viện: Nạn nhân vẫn còn rất hoảng loạn - Ảnh 1

Bé trai bị mẹ kế là giáo viên bạo hành đến nhập viện: Nạn nhân vẫn còn rất hoảng loạn - Ảnh 2

Bé trai bị mẹ kế là giáo viên bạo hành đến nhập viện: Nạn nhân vẫn còn rất hoảng loạn - Ảnh 3
Những dấu tích trên cơ thể cháu T. nghi do bị mẹ kế đánh đập

Người tình nghi gây thương tích cho cháu T. là bà Thái Thị S. (44 tuổi, mẹ kế của cháu bé). Được biết, bà S. đang là giáo viên, công tác tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Cháu T. là con duy nhất của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng. Chị Hồng sớm qua đời vì bệnh tật. Người chồng sau đó đi bước nữa với bà S.

Là bộ đội nên bố T. thường xuyên phải xa nhà, chỉ cuối tuần mới về. Hàng ngày chỉ có bà S. với T. ở nhà.

Bé trai bị mẹ kế là giáo viên bạo hành đến nhập viện: Nạn nhân vẫn còn rất hoảng loạn - Ảnh 4
Bệnh viện nơi T. đang được chăn sóc và điều trị

Sáng ngày 17/6, ông nội của T. cùng một số người thân phát hiện cơ thể của cháu bé đầy thương tích nên đã gặng hỏi rồi nhanh chóng đưa em đến bệnh viện huyện cấp cứu. Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hoa (dì ruột của cháu T.) cho biết, hiện sức khỏe của cháu đã dần ổn định nhưng tinh thần vẫn đang rất hoảng loạn. Gia đình vẫn đang luân phiên túc trực và chăm sóc cháu tại tầng 2, khoa ngoại, bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương.

Nói về vụ việc cháu mình bị mẹ kế đánh, chị Hoa chia sẻ thêm: "Khi đưa cháu đến bệnh viện, tôi hỏi thì nó nói bị mẹ đánh. Vì cháu còn rất hoảng loạn nên chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều. Thương cho thằng bé quá, sớm mồ côi mẹ, cứ tưởng sẽ được mẹ kế yêu thương, nào ngờ lại bị đánh ra nông nỗi này".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành dã man: Mồ côi từ nhỏ, bị đánh nhiều lần nhưng không dám lên tiếng

Bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành dã man: Mồ côi từ nhỏ, bị đánh nhiều lần nhưng không dám lên tiếng

Không rõ vì nguyên nhân gì mà bé trai thường xuyên bị mẹ kế đánh đập dã man. Bà ta không chỉ dùng gậy mà còn ấn đầu bé vào tường để đánh.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai bị mẹ kế bạo hành mẹ kế bạo hành con chồng

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày