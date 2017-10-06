Bé gái sơ sinh đỏ hỏn còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Xã hội 06/10/2017 15:43

6 giờ sáng nay, người dân tại xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu (Nam Định) phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn trước cửa nhà. Sau đó, họ đã đưa cháu bé đến bệnh viện để kiểm tra và cắt dây rốn.

Khoảng 6 giờ sáng nay, gia đình ông Lương Văn Tâm, trú tại xóm 10, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu (Nam Định) bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Ông Tâm kể: “Lúc đó tôi khá bàng hoàng, bởi cháu bé còn đỏ hỏn, được bỏ trong 1 cái túi vẫn còn nguyên dây rốn. Bên cạnh là vài bộ quần áo sơ sinh. Bé là một cháu gái kháu khỉnh”.

Ngay lập tức, người dân đã đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu để bác sĩ kiểm tra sức khỏe và cắt dây rốn.

Bé gái sơ sinh đỏ hỏn còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cửa nhà dân tại nam định
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân xóm 10, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu (Nam Định) - Ảnh: Em Đẹp

Ông Trung, người dân trong xóm 10 cho biết, có lẽ là cháu bé mới sinh chưa được bao lâu vì còn nguyên dây rốn và đỏ hỏn: “Chúng tôi kiểm tra thì phát hiện thêm 1 triệu đồng được bỏ bên cạnh cháu bé. Có lẽ người mẹ khốn khổ kia đã để lại”.

Trao đổi với PV Em Đẹp, ông Nguyễn Thanh Đông – Phó Chủ tịch xã Hải Hưng cho hay, sáng sớm 6/10, ông nhận được thông tin người dân phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại dưới xóm 10.

“Sau đó cháu bé được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Hải Hậu kiểm tra sức khỏe, cắt dây rốn. Hiện sức khỏe của cháu khá tốt, đang được các bác sĩ, y tá và người dân chăm sóc” - ông Đông nói.

Lãnh đạo và cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành làm các thủ tục cần thiết cho bé gái. 

Bé gái sơ sinh đỏ hỏn còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cửa nhà dân tại nam định
Hiện tình hình sức khỏe của bé rất tốt -  Ảnh: Em Đẹp

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