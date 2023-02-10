ngay sau khi phát hiện bé gái bị bỏ rơi, người dân đã báo cáo chính quyền địa phương và đưa bé gái đến trạm y tế xã chăm sóc.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 10/2, thông tin từ chính quyền xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), trên địa trục đường thôn 4 của xã này, vào lúc 22h20 ngày 9/2, người dân phát hiện bé gái sơ sinh nặng 3kg cùng mẩu giấy để lại "nhờ gia đình chị Hiền nuôi hộ".

"Bé gái được phát hiện trên trục đường cạnh nhà chị Hiền. Hiện chính quyền đang thông báo để tìm người thân cho cháu bé" - một cán bộ xã Sơn Hồng cho biết.

Bé gái bị bỏ rơi được người dân phát hiện - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ trang An ninh tiền tệ, ngay sau khi phát hiện bé gái bị bỏ rơi, người dân đã báo cáo chính quyền địa phương và đưa bé gái đến trạm y tế xã chăm sóc. Hiện sức khỏe của cháu bé bình thường.

"Bé gái khả năng sinh khoảng vài ngày trước, rốn đã khô; nặng 3kg. Hiện nay chính quyền đang tiến hành các bước tiếp theo quy định pháp luật để tìm người thân cho bé" - ông Nguyễn Khánh Hòa, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng thông tin.

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