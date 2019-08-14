Bé gái 2 tuổi bị bố ném ly vào mặt phải nhập viện, khâu hơn chục mũi: Từng bị ném vật cứng đến chấn thương não

Xã hội 14/08/2019 10:26

Liên quan đến vụ việc bé 2 tuổi bị thương, phải khâu 12 mũi do bị bố ném ly trúng mặt, người mẹ cho biết con gái từng bị ném vật cứng vào đầu dẫn đến chấn thương não.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận đang điều trị cho bé P.T.T (sinh năm 2017, ngụ xã Cự Nẫm). Bé 2 tuổi bị thương ở vùng mặt do vật cứng gây ra.

Theo Vietnamnet, sáng 13/8, bố bé T. là anh Phạm Văn Hoàng (sinh năm 1977) đi sang nhà người quen lấy thịt lợn về. Lúc này, anh Hoàng và vợ là chị Trần Thị Huyền (sinh năm 1985) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, anh Hoàng đã dùng ly ném về phía vợ. Lúc này, bé T. đang được mẹ bế trên tay nên chiếc ly trúng vào mặt em, dẫn đến bị thương, máu chảy khắp mặt.

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Bé 2 tuổi bị thương, khâu 12 mũi vì bị bố ném ly trúng mặt - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người thân đã nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện chữa trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé phải khâu 3 vết với tổng cộng 12 mũi trên mặt.

Cũng theo nguồn tin trên, vợ chồng anh Hoàng có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Con trai lớn của anh chị năm nay 17 tuổi, con trai thứ hai 13 tuổi còn bé T. là con út chỉ mới 2 tuổi. Hai con lớn hiện đang đi làm thuê ở Trung Quốc, chỉ có con gái nhỏ ở nhà với vợ chồng chị.

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Cách đây khoảng 7 tháng, bé T. từng bị bố ném vật cứng vào đầu dẫn đến chấn thương - Ảnh: Internet

Được biết, từ sau khi kết hôn, anh Hoàng và chị Huyền thường xuyên xảy ra mâu thuẫn gia đình. Mỗi khi say rượu, anh Hoàng thường tìm cớ đánh đập vợ con. Cách đây khoảng 7 tháng, bé T. cũng bị bố ném trúng vật cứng vào người. Khi nhập viện, bé T. được chẩn đoán chấn thương não, phải điều trị hơn nửa tháng. 

Chị Huyền kể trên Helino rằng đã nhiều lần chị ra tòa ly hôn nhưng vì nghe chồng năn nỉ, hứa hẹn lại thương các con nhỏ nên chị chấp nhận tha thứ. Tuy nhiên, anh Hoàng vẫn không thay đổi.

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Hiện nạn nhân vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử cán bộ xuống xử lý sự việc. Được biết hiện tại sức khỏe của bé T. đã tạm ổn định, đang được các bác sĩ theo dõi, xử lý vết thương. 

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