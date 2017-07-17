Nhân vật chính trong câu chuyện trên là Nana. Năm nay em 13 tuổi sống cùng bà ngoại nuôi (66 tuổi) ở tỉnh Phúc Kiến thuộc miền Đông Trung Quốc. Suốt hai năm qua, cô bé đã trốn khỏi nhà ít nhất 7 lần. Cứ mỗi lần như vậy, cảnh sát lại phải vào cuộc để tìm kiếm và đưa em trở về nhà. Dù tuổi còn nhỏ và đã nhiều lần bị bắt trói nhưng cô bé vẫn luôn tìm cách trốn ra ngoài để tìm bạn và mẹ ruột của mình.

Nana bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ. Năm 2014, Nana được một gia đình nhận nuôi. Vì cặp vợ chồng này đã kết hôn 7 năm nhưng chưa có con nên em rất được yêu chiều.

Tuy nhiên, sau đó không lâu cha mẹ nuôi của Nana sinh liền hai cô con gái. Điều này khiến Nana cảm thấy bị bỏ rơi và cô đơn vô cùng. Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi cha mẹ nuôi của em mang hai đứa con đến một thành phố khác sinh sống và bỏ Nana ở lại với bà ngoại nuôi.

Không chỉ bị cha mẹ nuôi bỏ rơi, Nana còn thường xuyên bị bạn bè bắt nạt ở trường. Đôi lúc vì không chịu được sự giễu cợt của bạn cùng lớp mà em đã đánh nhau.

Trong lần chạy trốn gần đây nhất, Nana tâm sự với cảnh sát rằng: “Bà cháu phải làm việc để kiếm tiền, cháu phải ở nhà một mình nên cảm thấy rất cô đơn. Tất cả những gì cháu muốn làm là được ra ngoài chơi với bạn bè và tìm mẹ ruột của mình”. Lời tâm sự ngây ngô của Nana khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Bà ngoại cho biết mỗi khi đi làm bà đều nhốt bé ở trong phòng và còng tay lại. Sở dĩ bà làm như vậy vì muốn có người ở bên bầu bạn lúc tuổi già. Những lần như vậy, bà đều chuẩn bị đầy đủ thức ăn bên cạnh để bé không bị đói.