Bắt quả tang bà bầu 'bay lắc' trong quán karaoke ở Hải Phòng

Xã hội 12/08/2020 10:09

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm nam nữ thanh niên đang phê ma túy trong quán karaoke ở Hải Phòng. Đáng chú ý trong số này có một phụ nữ đang mang thai.

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị can gồm: Đặng Văn Hiệp, Nguyễn Phúc Anh, Hoàng Phú Huỳnh (25 tuổi), Nguyễn Văn Kiên (23 tuổi), Hoàng Văn Tiền (26 tuổi) và Đinh Văn Đức (20 tuổi, cùng ở huyện Thủy Nguyên).

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Bắt quả tang nhóm đối tượng phê ma túy trong quán karaoke, có cả bà bầu gây xôn xao - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Zing, rạng sáng 12/7, lực lượng chức năng ập vào quán karaoke Diamond (ở xã Thủy Đường) bắt quả tang 15 người đang sử dụng chất ma túy trong tiếng nhạc lớn. Đáng chú ý, trong nhóm đối tượng có B.T.H. (21 tuổi) đang mang thai. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 15 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Cảnh sát thu giữ tang vật 0,48 gram ketamine cùng nhiều vật dụng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, 6 bị can nói trên thừa nhận hành vi thuê phòng hát và gọi các nữ nhân viên đến để "bay lắc".

Tháng 10/2018, tại Bình Thuận cũng xảy ra trường hợp bà bầu phê ma túy khiến nhiều người bức xúc.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 13/10, Công an tỉnh Bình Thuận bắt quả tang nhóm thanh niên thuê biệt thự tổ chức sinh nhật 'thác loạn'.

Qua điều tra xác định Nguyễn Hải Đăng đứng ra thuê căn biệt thự trong khu du lịch Sealinks, cùng Nguyễn Thanh Lịch, Phạm Thị Ngọc Thiện tổ chức tiệc ma túy.

Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Thị Thuý Anh (20 tuổi trú tại KP4 phường Mũi Né, TP. Phan Thiết) đang có thai gần sinh nhưng vẫn đóng vai trò chủ chốt trong bữa tiệc.

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