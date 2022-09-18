Bắt nhóm đối tượng lừa bán bé gái vào quán massage phục vụ kích dục

Nguồn tin từ báo VietNamNet cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Lê Đình Quân (37 tuổi, ngụ Bình Dương, là chủ ở cơ sở massage Thiên Đường), Lê Văn Kháng (55 tuổi, chủ cơ sở massage Trà My) và Lê Văn Nghiêm (31 tuổi, cùng ngụ Đắk Lắk, quản lý cơ sở massage T) để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Ngày 13/9, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Thuận An phát hiện bé gái 14 tuổi đang làm việc tại cơ sở massage T ở phường Bình Hòa.

Trước đó, một gia đình ngụ ở Cà Mau trình báo con gái 14 tuổi của họ bị lừa bán vào cơ sở massage kích dục trên địa bàn phường Bình Hòa, TP Thuận An nên cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cũng cho hay, Chiều 17/9, Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) thông tin, đơn vị đang tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra liên quan đến việc một bé gái bị ép phục vụ kích dục cho khách tại các cơ sở massage.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2022, N.T.N đi tìm việc làm và quen được một người thanh niên qua mạng xã hội giới thiệu việc làm, lương cao. Đối tượng này chở N đến giới thiệu cho đối tượng Lê Đình Quân (SN 1985) là chủ quán masage T. Đ và lấy số tiền 30.000.000 đồng tiền môi giới.

Đối tượng Lê Đình Quân - Ảnh: báo VietNamNet

Sau đó, Quân ép N phải chịu khoản nợ 40.000.000 đồng là tiền chi phí để tuyển N về làm việc và sẽ trừ dần. Tại đây, Quân yêu cầu cô gái phải thực hiện hành vi kích dục, phục vụ khách từ A-Z cho khách.

Tuy nhiên N không đồng ý. Sau đó, đối tượng Quân đã liên hệ với 2 đối tượng là Lê Văn Kháng (SN 1967) và Lê Văn Nghiêm (SN 1967) là chủ và quản lý của cơ sở massage T. M để bán khoản nợ của N với số tiền 30.000.000 đồng để nạn nhân về làm việc tại cơ sở này.

Tại đây, Kháng, Nghiêm cũng ép bé gái massage kích dục cho khách. Sau đó, cháu bé tìm cách liên hệ với gia đình để cầu cứu. Khi gia đình N biết chuyện đã vội vàng tìm đến công an nhờ can thiệp.