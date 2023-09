Bắt nhóm đối tượng lừa bán bé gái vào quán massage phục vụ kích dục

Nguồn tin từ báo VietNamNet cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Lê Đình Quân (37 tuổi, ngụ Bình Dương, là chủ ở cơ sở massage Thiên Đường), Lê Văn Kháng (55 tuổi, chủ cơ sở massage Trà My) và Lê Văn Nghiêm (31 tuổi, cùng ngụ Đắk Lắk, quản lý cơ sở massage T) để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, một gia đình ngụ ở Cà Mau trình báo con gái 14 tuổi của họ bị lừa bán vào cơ sở massage kích dục trên địa bàn phường Bình Hòa, TP Thuận An nên cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Ngày 13/9, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Thuận An phát hiện bé gái 14 tuổi đang làm việc tại cơ sở massage T ở phường Bình Hòa.