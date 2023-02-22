Bắt giữ thêm một nghi phạm liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ ở cây xăng bỏ hoang với 29 nhát dao chí mạng

Xã hội 22/02/2023 19:22

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm Nhầy có liên quan vụ án người phụ nữ bị giết, hiếp dâm tại cây xăng bỏ hoang. 

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị giết tại cây xăng bỏ hoang, theo thông tin từ Vietnamnet, chiều 22/2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Lê Văn Nhầy (56 tuổi, tên thường gọi 8 Nhấy, ngụ phường An Bình A, TP. Hồng Ngự) để điều tra hành vi “Giết người”. 

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm Nhầy có liên quan vụ án người phụ nữ bị giết, hiếp dâm tại cây xăng bỏ hoang. 

Bắt giữ thêm một nghi phạm liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ ở cây xăng bỏ hoang với 29 nhát dao chí mạng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo điều tra ban đầu, ngày 11/2, nghi phạm Lâm Văn Mai (42 tuổi, ngụ phường An Bình B, TP Hồng Ngự) quen biết chung sống với một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Cả hai sống tại cây xăng bỏ hoang ở khóm An Lợi, phường An Bình A, TP. Hồng Ngự.

Ngày 11/2, nghi phạm Mai ngồi nhậu với ông Nhầy. Trong lúc nhậu, nghi phạm Mai rủ Nhầy đến cây xăng bỏ hoang, để quan hệ tình dục với bạn gái của mình. Nghi phạm Nhầy đồng ý, cả 2 đi bộ khoảng 1km về cây xăng bỏ hoang.

Tại đây, nghi phạm Mai đòi quan hệ tình dục nhưng người phụ nữ không đồng ý. Nghi phạm Mai dùng dao đâm nhiều nhát vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, nghi phạm Mai kêu Nhầy quan hệ tình dục với nạn nhân. Trong lúc xâm hại nạn nhân, Nhầy thấy người phụ nữ có nhiều máu nên dừng lại, bỏ về nhà.

Hôm sau, nghi phạm Nhầy đi ngang cây xăng nói trên thì phát hiện lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường. Lúc này, nghi phạm Nhầy đến công an phường trình báo vụ việc, nhưng giấu hành vi của mình. 

 

Quá trình điều tra, được sự hỗ trợ của Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang), Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được nghi phạm Lâm Văn Mai khi đang trốn tại xã Tân Hương.

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT xác định nghi phạm Nhầy có liên quan đến vụ án giết người nên đã tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ. 

Đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa tìm được tung tích, nhân thân của người phụ nữ nói trên. 

Bắt giữ thêm một nghi phạm liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ ở cây xăng bỏ hoang với 29 nhát dao chí mạng - Ảnh 2
Nghi phạm Nhầy (áo xanh) và Mai tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Nhân Dân, ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại trạm xăng bỏ hoang thuộc khóm An Lợi, phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 12/2, Công an thành phố Hồng Ngự nhận được tin báo của người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục tại trạm xăng trên.

Sau đó, Cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng Lâm Văn Mai đang trên đường tẩu thoát qua địa phận xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Mai khai nhận có quen biết với nạn nhân được khoảng một tháng (nhưng không rõ lai lịch cụ thể) và chung sống tại trạm xăng bỏ hoang.

Rùng rợn lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ ở cây xăng bỏ hoang với 29 nhát dao chí mạng

Rùng rợn lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ ở cây xăng bỏ hoang với 29 nhát dao chí mạng

Sáng 12/2, Công an TP. Hồng Ngự nhận được tin báo của người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục xảy ra tại cây xăng bỏ hoang. 

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