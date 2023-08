Liên quan đến vụ người phụ nữ bị giết tại cây xăng bỏ hoang, theo thông tin từ Vietnamnet, chiều 22/2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Lê Văn Nhầy (56 tuổi, tên thường gọi 8 Nhấy, ngụ phường An Bình A, TP. Hồng Ngự) để điều tra hành vi “Giết người”.

Hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo điều tra ban đầu, ngày 11/2, nghi phạm Lâm Văn Mai (42 tuổi, ngụ phường An Bình B, TP Hồng Ngự) quen biết chung sống với một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Cả hai sống tại cây xăng bỏ hoang ở khóm An Lợi, phường An Bình A, TP. Hồng Ngự.

Ngày 11/2, nghi phạm Mai ngồi nhậu với ông Nhầy. Trong lúc nhậu, nghi phạm Mai rủ Nhầy đến cây xăng bỏ hoang, để quan hệ tình dục với bạn gái của mình. Nghi phạm Nhầy đồng ý, cả 2 đi bộ khoảng 1km về cây xăng bỏ hoang.