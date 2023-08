Bắt giữ người phụ nữ mang tiền giả đi mua vé số

Mới đây, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với T.T.M.D. (41 tuổi, ngụ xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả.

Theo kết quả điều tra, sáng 4/1, T.T.M.D. chạy xe máy trên quốc lộ 54 đến xã Đông Thành (thị xã Bình Minh). Tại đây, D. mua 5 tờ vé số từ anh T.V.R. với tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi nhận lại tiền thừa. Anh R. phát hiện tờ tiền vừa nhận là giả nên tri hô. D. lên xe máy bỏ chạy nhưng bị người dân đuổi bắt, báo cơ quan Công an. Đối tượng Diện tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an nhân dân online Qua điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 8 tờ tiền 500.00 đồng từ D. Kết quả giám định cho thấy tất cả 8 tờ tiền nêu trên đều là tiền giả. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của Pháp luật.