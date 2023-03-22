Bắt giữ nghi phạm dí dao, ép cô gái vào nhà vệ sinh rồi cướp bông tai ở Bình Tân

Xã hội 22/03/2023 09:03

Kết quả điều tra xác định sáng 20/3, Minh đi vào một kho hàng trong hẻm Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, rồi cầm dao kề vào cổ chị D. ép phải đưa đôi bông tai vàng

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 22/3, Công an quận Bình Tân lấy lời khai Nguyễn Viết Minh (28 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo cảnh sát, Minh là nghi phạm cướp đôi bông tai của chị D. (17 tuổi) tại một kho hàng ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Kết quả điều tra xác định sáng 20/3, Minh đi vào một kho hàng trong hẻm Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, rồi cầm dao kề vào cổ chị D. ép phải đưa đôi bông tai vàng. Nạn nhân hoảng sợ, tháo đôi bông tai đưa cho nghi phạm.

Bắt giữ nghi phạm dí dao, ép cô gái vào nhà vệ sinh rồi cướp bông tai ở Bình Tân - Ảnh 1
Chị D. bị trầy xước ở cổ sau vụ việc - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau khi gây án, Minh chạy xe máy rời khỏi hiện trường.

Theo trình báo, đôi bông tai vàng trị giá hơn 2 triệu đồng. Chị D cũng bị trầy xước ở cổ sau vụ việc. Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM tập trung điều tra, truy xét.

Minh nhanh chóng được xác định là nghi phạm trong vụ việc. Đến tối 21/3, Minh bị Công an quận Bình Tân, Phòng PC02 phối hợp với Công an quận 12 bắt tại một nhà trọ trên địa bàn quận 12.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

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