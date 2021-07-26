Bất chấp lệnh giãn cách xã hội, nhiều 'kình ngư' Thủ đô vẫn tụ tập ra bãi tắm 'lộ thiên' dưới chân cầu Long Biên để giải nhiệt mùa hè

Dù đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhưng một số người dân ở Hà Nội vẫn tụ tập rất đông ở chân cầu để bơi lội, 'tắm tiên' bất chấp lệnh cấm.

Chỉ thị 16 đã được áp dụng 2 ngày trên toàn TP.Hà Nội, nhưng chiều ngày 25/7, nhiều người dân Thủ đô vẫn tụ tập trên cầu Long Biên và xuống bơi lội ở bãi tắm tự phát sông Hồng.

Nhóm người tụ tập bơi lội tại chân cầu Long Biên - Ảnh: Dân Việt

Bãi tắm "nude" nằm ngay dưới chân cầu Long Biên, một cây cầu đã có lịch sử hơn 100 năm tuổi của Hà Nội. Đặc biệt hơn, bãi tắm này có hai khu với số lượng thành viên CLB "tắm tiên" vào mùa hè lên đến hàng trăm người. Theo ghi nhận của Tiền Phong, bãi tắm dưới chân cầu Long Biên từ lâu là điểm đến ưa thích và là thói quen của người dân sinh sống quanh khu vực. Cho dù những ngày này thời tiết ở Hà Nội đã khá mát mẻ, song vẫn có nhiều người về đây bơi lội.

Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 6h sáng 24/7 và kéo dài 15 ngày. Các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, nơi công cộng đang được chính quyền thành phố yêu cầu dừng hoàn toàn, tránh tụ tập. Tuy nhiên, tại chân cầu Long Biên, không hiếm để bắt gặp hình ảnh những người đàn ông đủ mọi lứa tuổi tụ tập "tắm tiên" một cách hồ hởi.

Phía bên kia cầu Long Biên (quận Long Biên), chốt kiểm tra y tế được chính quyền lập để kiểm tra 100% người và phương tiện qua lại. Thế nhưng bên này, nhiều người dân vẫn "phơi mặt" không khẩu trang, tự do đi ra đường và vô tư bơi lội bất chấp lệnh giãn cách xã hội.

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