Bất chấp lệnh giãn cách, 2 thanh niên chèo thuyền vượt sông trốn ra ngoài gặp bạn nhậu

Đang ở trong vùng thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 do có ca mắc COVID-19 cộng đồng nhưng 2 nam thanh niên xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn chèo thuyền trốn ra ngoài để đi nhậu.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 20h ngày 29/8, Đặng Hữu S. (2003) và Đặng Văn S. (2003), trú tại thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi của nhóm bạn rủ ra cánh đồng thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu để nhậu.

Tuy nhiên, địa phương nơi 2 thanh niên cư trú đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 do có ca nhiễm cộng đồng nhưng S. và S. vẫn bất chấp dùng thuyền chèo sang địa phận xã Ích Hậu để nhậu cùng nhóm bạn gồm: Nguyễn Văn N. (SN 2001), Đặng Quang Q. (2003), Trần Quốc Đ. (2000), Nguyễn Văn M. (2004), Đặng Quang V. (2001), đều trú xã Ích Hậu và Bùi Lê Ngọc S. (2001), xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà).

Nhóm thanh niên tập trung uống bia lúc nửa đêm bị Công an phát hiện - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của VTC news, các đối tượng khai nhận, khoảng 20h ngày 29/8, khi Bùi Lê Ngọc S. đang uống bia cùng với 5 công dân khác tại xã Ích Hậu, tại cánh đồng thôn İch Mỹ thì gọi điện thoại rủ Đặng Hữu S. và Đặng Văn S. (đang ở Tùng Lộc) sang nhậu chung.

Sau đó, S. và S. dùng thuyền chèo sang địa phận xã Ích Hậu để nhậu. Khi đang uống thì Công an xã phát hiện nên S. và S. bỏ chạy, các đối tượng còn lại được đưa về trụ sở làm việc. Hiện, Đặng Hữu S. và Đặng Văn S. đã được đưa đi cách ly tập trung tại thị trấn Lộc Hà; các công dân còn lại ở Ích Hậu và Tân Lộc được yêu cầu cách ly tại nhà.

Cơ quan chức năng cho biết, hiện đang đề nghị xử phạt hành chính đối với nhóm người vi phạm. Theo đó, mức xử phạt 2 công dân xã Tùng Lộc trốn khỏi khu vực cách ly đi mức 5-10 triệu đồng/người; 6 người còn lại đề xuất xử phạt hành chính 2 triệu đồng/người.

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