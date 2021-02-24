Bất cẩn khi ngoáy tai, một bé gái nhập viện do thanh inox nhọn cắm thẳng vào tai

Ngày 24/2, các bác sĩ Bệnh viện Tai mũi họng Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu một bé gái bị que inox nhọn đâm thủng tai khi đang ngoáy tai.

Chiều 24/2, bé gái D.N.Q. (15 tuổi, ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) được đưa vào bệnh viện Tai mũi họng Cần Thơ trong tình trạng có thanh inox nhọn cắm vào tai phải.

Theo người nhà kể lại, trong lúc bé đang ngoáy tai thì bị em gái đi ngang đụng trúng. Sự việc bất ngờ khiến que inox Q. đang cầm đâm thẳng vào tai em. Sau đó, máu bắt đầu chảy từ tai ra.



Bé Q. bị que inox cắm thẳng vào tai - Ảnh: Tuổi Trẻ

Gia đình đưa bé đến Bệnh viện Tai mũi họng Cần Thơ để kiểm tra. Thông qua thăm khám và chụp CT-scan tai, đội ngũ y bác sĩ đã phát hiện dị vật thanh kim loại đâm xuyên từ ống tai vào hòm nhĩ, gây chấn thương hòm nhĩ, dẫn đến thủng tai.

Ngay sau đó, bé Q. được gây mê để lấy dị vật ra, đồng thời xử lý tổn thương bên trong hòm nhĩ.

Hiện, bệnh nhi đang được bệnh viện tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bác sĩ Hồ Lê Hoài Nhân cảnh báo không nên ngoáy, móc tai bằng các dụng cụ sắc nhọn, đặc biệt là trẻ em. Ngoài ra, việc ngoáy, móc tai thường xuyên với các loại dụng cụ chưa được vệ sinh cũng dễ làm nấm tai, gây ngứa.

Bác sĩ cũng khuyến cáo không nên ngoáy tai quá thường xuyên sẽ gây thủng màng nhĩ, giảm sức nghe. Mỗi lần vệ sinh tai cần nhẹ nhàng và tốt nhất là sử dụng bông tiệt trùng.

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