Bão số 6 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới hồi 16h00, ngày 30/8) ở vào khoảng 18,1°N, 106,1°E (trên khu vực Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị). Cường độ gió mạnh nhất cấp 6–7 (39–61 km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20–25 km/h.

Theo VOV , Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay (30/8), sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh – Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Các tỉnh từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng đã có mưa to, cục bộ nơi mưa rất to trên 300mm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên biển có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9, sóng 2,0–4,0m, biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng 2,0–3,5m, biển động mạnh. Không an toàn cho tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Dự báo 4h00 ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 km/h, suy yếu thành vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 (vùng biển từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, bao gồm đảo Hòn Ngư và Cồn Cỏ).

Trên đất liền có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8 tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Từ chiều tối 30/8 đến hết 31/8: Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, phổ biến 100–180mm, có nơi trên 300mm. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40–100mm, có nơi trên 200mm.

Theo thông tin báo Dân Trí, dự báo khoảng 1h ngày 31/8, bão đi sâu vào đất liền Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo cơ quan khí tượng, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, còn khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là vùng tâm mưa.

Tổng lượng mưa cả đợt dự báo đạt 200-400mm, có nơi trên 600mm. Riêng từ nay đến hết ngày 31/8, các khu vực này tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa 150-250mm, có nơi trên 350mm. Mưa sau đó sẽ mở rộng ra trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý tuyệt đối không được chủ quan. Tuy cường độ gió bão không mạnh nhưng gây mưa lớn ở đúng khu vực vừa chịu tác động của bão số Kajiki (bão số 5) nên cần đặc biệt lưu ý đến nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Một số khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế.