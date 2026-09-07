Bảo hộ thương hiệu trong môi trường cạnh tranh

Xã hội 07/09/2026 17:42

Thương hiệu chỉ được bảo vệ vững chắc khi doanh nghiệp chủ động xác lập quyền pháp lý đối với nó.

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Khi thị trường ngày càng cạnh tranh, thương hiệu trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp khác biệt và giữ chân khách hàng. Tuy nhiên, giá trị đó chỉ được bảo vệ vững chắc khi doanh nghiệp chủ động xác lập quyền pháp lý đối với thương hiệu. Bài viết trình bày vì sao và làm thế nào để bảo hộ thương hiệu hiệu quả.

Vì sao cần bảo hộ thương hiệu

Thương hiệu chưa được bảo hộ giống như tài sản chưa có giấy tờ: dễ bị sao chép, lợi dụng uy tín và khó xử lý khi bị xâm phạm. Ngược lại, thương hiệu đã được bảo hộ giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư truyền thông, mở rộng hệ thống và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong mắt đối tác, nhà đầu tư.

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Những tình huống thường gặp

Không ít doanh nghiệp phát hiện tên hoặc logo của mình bị đơn vị khác sử dụng, thậm chí đăng ký trước. Khi đó, nếu chưa có văn bằng bảo hộ, việc đòi lại quyền rất khó khăn và tốn kém. Đây là lý do nhiều chuyên gia khuyến nghị nên đăng ký sớm, ngay từ khi bắt đầu xây dựng thương hiệu.

Các bước bảo hộ thương hiệu

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Quy trình bảo hộ thường bắt đầu bằng việc tra cứu khả năng bảo hộ, sau đó phân nhóm hàng hóa, dịch vụ, nộp đơn đăng ký và theo dõi tiến trình đến khi được cấp văn bằng; cuối cùng là gia hạn, duy trì hiệu lực. Với thương hiệu có yếu tố hình hoặc dự định dùng ở nhiều lĩnh vực, cần đánh giá kỹ để lựa chọn phạm vi bảo hộ phù hợp.

Duy trì và mở rộng bảo hộ

Sau khi được cấp văn bằng, doanh nghiệp cần sử dụng nhãn hiệu đúng cách, theo dõi thời hạn để gia hạn và cân nhắc mở rộng bảo hộ ra nước ngoài nếu có kế hoạch xuất khẩu. Bảo hộ thương hiệu là quá trình liên tục, không dừng lại ở thời điểm được cấp văn bằng.

Tùy theo giai đoạn phát triển, doanh nghiệp có thể tham khảo giải pháp bảo hộ thương hiệu của LTV Law hoặc các đơn vị tư vấn sở hữu trí tuệ khác để lựa chọn phương án phù hợp với nhu cầu.

Căn cứ pháp lý

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2019 và 2022.

- Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

- Các thông tư và biểu phí hiện hành của Cục Sở hữu trí tuệ.

Với doanh nghiệp có định hướng xuất khẩu, việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế là bước tiếp theo giúp bảo vệ thương hiệu tại các thị trường mục tiêu.

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 (Theo LTV Law)

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Từ khóa:   xã hội đời sống gia đình

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