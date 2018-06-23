Đi làm đồng về, người dân phát hiện thi thể một đứa trẻ nổi dưới hố chôn cột điện. Khi cùng nhau trục vớt, mọi người bàng hoàng phát hiện thêm một thi thể khác ở dưới đáy hố.

Sáng ngày 23/6, chính quyền địa phương xã Nghĩa Xuân (huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai cháu nhỏ tử vong thương tâm.

Nạn nhân là cháu Trương Quang Đ. (5 tuổi, ngụ xã Nghĩa Xuân) và cháu Trương Văn T. (5 tuổi, ngụ xã Thọ Hợp).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể hai đứa trẻ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 ngày 22/6. Người dân đi làm đồng về thì phát hiện thi thể một đứa trẻ nổi dưới hố chôn cột điện (thuộc xã Nghĩa Xuân) nên hô hoán mọi người.

Khi xuống trục vớt thi thể, người dân bàng hoàng khi phát hiện thêm một thi thể đang chìm dưới đáy hố.

Sau khi đưa hai thi thể lên bờ, người dân liền thông báo với gia đình nạn nhân, đồng thời trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi hoàn tất, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai cháu bé về cho gia đình tổ chức lo mai táng.

Được biết, hố chôn cột điện nơi phát hiện thi thể hai cháu bé là công trình của Điện lực Quỳ Hợp đang thi công dở, không có biển báo nguy hiểm, rào chắn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

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