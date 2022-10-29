Bàng hoàng phát hiện người cha và con trai 7 tuổi thắt cổ tự tử sau nhà, hiện trường có lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân đầy xót xa

Xã hội 29/10/2022 08:44

"2 cha con ở phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ được phát hiện đã tử vong. Cháu nhỏ là con trai, sinh năm 2015" - một vị lãnh đạo công an xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 28/10, một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của 2 cha con.

"2 cha con ở phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ được phát hiện đã tử vong. Cháu nhỏ là con trai, sinh năm 2015" - vị này cho biết thêm.

Còn theo một lãnh đạo Đảng ủy phường Đạt Hiếu, khoảng 17 giờ cùng ngày, 1 người con gái vợ đầu của anh P.V.V. (SN 1982) tới nhà thăm cha. Khi ra phía sau nhà, người con gái tá hỏa phát hiện cha cùng em trai là cháu P.N.Đ.H. (SN 2015) tử vong trong tư thế treo cổ. "Mọi người phát hiện có một lá thư tuyệt mệnh với nội dung nói về chuyện mâu thuẫn gia đình" - lãnh đạo Đảng ủy phường Đạt Hiếu thông tin thêm. 

Bàng hoàng phát hiện người cha và con trai 7 tuổi thắt cổ tự tử sau nhà, hiện trường có lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân đầy xót xa - Ảnh 1
Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của 2 cha con - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ VOV, trước đó, cũng trong cùng ngày, một trường hợp tương tự là thi thể 2 mẹ con được phát hiện tử vong sau 3 ngày mất tích xảy ra tại Gia Lai. Cụ thể, khoảng 8h30 sáng 28/10, công an xã Biển Hồ (thành phố Pleiku, Gia Lai) nhận được tin báo của người dân trong lúc đi dạo tại khu vực thôn 3, xã Biển Hồ đã phát hiện thi thể người nổi trên mặt hồ.

Ngay sau đó, Công an xã Biển Hồ đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phát hiện gần đó có thi thể trẻ em (khoảng 6 tháng tuổi). Hiện, lực lượng chức năng thành phố Pleiku đã trục vớt 2 thi thể, gồm 1 phụ nữ và 1 trẻ em, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo lực lượng chức năng, đến chiều nay, anh Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1992 trú thôn 1, thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Păh, Gia Lai đã tới làm việc với cơ quan chức năng và xác nhận 2 tử thi tử vong tại Biển Hồ là vợ của mình tên là Phạm Thị Thủy, sinh năm 1992 cùng con gái là Nguyễn Thanh Trúc, sinh năm 2022. Anh Trung cho biết, vợ mình đã bế con đi khỏi nhà vào khoảng 14h ngày 25/10/2022.

Gia Lai: Tìm thấy thi thể của 2 mẹ con ở hồ T'Nưng sau 3 ngày mất tích

Gia Lai: Tìm thấy thi thể của 2 mẹ con ở hồ T'Nưng sau 3 ngày mất tích

Vừa qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ việc gây hoang mang, khi người dân phát hiện 2 mẹ con tử vong dưới hồ sau 3 ngày mất tích.

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