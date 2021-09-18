Bán hàng nông sản 'ảo' trên MXH, lừa hàng chục người với số tiền hơn 90 triệu đồng

Nam thanh niên tạo tài khoản Facebook đăng bán các mặt hàng nông sản. Khi người mua chuyển khoản mua hàng thì K. chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền của hơn 58 người.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn K. (24 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, thông tin ban đầu, chị V.T.N.N. (ngụ TP. cần Thơ) có đăng tải thông tin tìm nguồn nông sản mua để bán lại. Sau đó, tài khoản Facebook có tên “Tú Cường Trái Cây” đã chủ động nhắn tin cho chị N. xưng tên Cường kèm cung cấp thông tin, giá cả các loại nông sản.

Sau đó, chị N. được yêu cầu chuyển khoản đặt cọc 7,1 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của người tên Nguyễn Hoàng K. để mua 2,9 tấn rau củ và hẹn giao hàng vào ngày 28/8. Tuy nhiên sau đó, người này không giao hàng mà còn chặn luôn số điện thoại nên chị N.đã trình báo công an.

Tài khoản Facebook đã lừa đảo rất nhiều người đặt mua hàng - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Qua điều tra xác minh, Công an phối hợp với Công an xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ khẩn cấp K. Tại cơ quan công an, bước đầu K. đã thừa nhận, ngoài nhận tiền từ chị N., từ tháng 5 đến nay, nghi phạm đã thực hiện hành vi tương tự với khoảng 58 người, chiếm đoạt gần 90 triệu đồng.

Công an quận Ninh Kiều phát thông báo ai là người bị hại của Nguyễn Văn K. thì nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều trình báo. Địa chỉ số 188/1, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều gặp điều tra viên Ninh Duy Linh, số điện thoại 0915.872.085.

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